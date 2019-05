Vriend en vijand van Trump zullen niet van de tv weg te slaan zijn als Mueller gaat getuigen

Gaat Robert Mueller volgende week duidelijkheid verschaffen over mogelijke misdaden van Donald Trump? De justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft 15 mei geprikt als de dag dat hij mag komen getuigen over zijn Rusland-rapport. Zijn baas, minister van justitie William Barr, zei vorige week dat hij er geen probleem mee had. Maar zondag twitterde Trump: “Bob Mueller moet niet getuigen. Geen herkansing voor de Democraten!”.

Vriend en vijand van Trump zullen niet van de tv weg te slaan zijn. Meer nog dan afgelopen week, toen minister van justitie William Barr voor een commissie van de Senaat zijn kijk op het rapport kwam geven, en iedereen ook al de adem inhield.

Van Barr werd verwacht dat hij de conclusies ervan zo onschuldig mogelijk zou voorstellen en dat kwam uit. Mueller, verwachten de Democraten en vrezen de Republikeinen, zal een heel wat harder oordeel geven. En daarmee munitie leveren voor verder onderzoek door het Congres. Met aan de horizon, zeggen sommige Congresleden, mogelijk zelfs impeachment.

Speciale aanklager

Mueller en Barr kennen elkaar al heel lang. Maar dat ze in deze kwestie van mening verschillen is niet zo vreemd. Mueller is een speciale aanklager. Hij werd in 2017 benoemd om in grote onafhankelijkheid twee dingen vast te stellen: hoe Rusland de presidentsverkiezingen in 2016 probeerde te manipuleren ten gunste van Trump en of de president onderzoek naar zichzelf en zijn medewerkers heeft proberen te hinderen. Barr verscheen pas op het toneel toen de speciale aanklager al lang en breed met zijn werk begonnen was. Eerst schreef hij een ongevraagd advies, waarin hij de uitgangspunten van dat onderzoek hekelde. Daarna werd hij door president Trump benoemd tot minister van justitie, Muellers baas.

Hun meningsverschil kreeg gaandeweg de trekken van een conflict toen Mueller op 22 maart zijn rapport aan Barr aanbood, en die in een korte brief aan het Congres meedeelde dat hij het later, ontdaan van gevoelige informatie, openbaar zou maken. Maar hij wilde alvast een paar dingen kwijt. Trump of zijn medewerkers hadden niet samengespannen met Rusland. Of Trump de misdaad ‘belemmering van de rechtsgang’ had begaan, liet het rapport in het midden. Over die vraag deed hij, Barr, wel een uitspraak: de president was onschuldig.

Iemand van een misdaad beschuldigen zonder dat er een rechtszaak kan komen waarin de beschuldigde zich kan verdedigen, mag niet

Al snel lekte uit dat medewerkers van Mueller met die conclusie niet erg gelukkig waren. En toen het rapport eenmaal openbaar was, bleek waarom: Mueller had Trump geen misdaad willen aanwrijven, omdat een zittend president niet vervolgd kan worden. Iemand van een misdaad beschuldigen zonder dat er een rechtszaak kan komen waarin de beschuldigde zich kan verdedigen, mag niet. Maar Mueller wees tien gevallen aan waarin Trump wel degelijk het onderzoek leek te belemmeren. Met daarbij de niet mis te verstane vaststelling dat het Congres daar ook nog iets van zou kunnen vinden. En Barr, zo luidde de doorgesijpelde kritiek, had dat weggepoetst.

Waarom deed hij dat? Uiteindelijk zou het rapport grotendeels in de openbaarheid komen en dan zou alsnog duidelijk worden wat Trump te verwijten viel. Maar in de paar weken tussen 22 maart en 18 april, toen dat uiteindelijk gebeurde, konden Trump en de Republikeinen zonder tegenspraak verkondigen dat hij op alle punten was vrijgepleit. Dat het hele onderzoek dus, zoals ze altijd al gezegd hadden, een heksenjacht was. Zo’n publicitaire voorsprong is veel waard.