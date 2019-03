Vraagt Londen om uitstel? EU bezint zich op antwoord

‘De EU heeft alles gedaan wat ze kon om het akkoord over de streep te helpen’, tweette EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier kort na de verloren parlementsstemming in Londen. ‘De impasse kan alleen worden opgelost in het VK. Onze no deal-voorbereidingen zijn nu belangrijker dan ooit tevoren.’

Een paar uur daarvoor had Barnier zich nog vreselijk lopen opwinden over het niveau van het Lagerhuis-debat dat aan de stemming voorafging. Daar suggereerden parlementariërs – niet voor het eerst – om, in geval van een no deal, de overgangsperiode te gebruiken als springplank naar een glorieuze toekomst voor het Britse rijk.

‘De enige juridische basis voor een overgangsperiode is het akkoord’, schreef hij op Twitter. ‘Geen akkoord betekent geen overgang.’ Het klonk alsof hij een leerling toesprak die z’n huiswerk niet had gemaakt.

In gezamenlijke verklaringen van de EU-instituties stond dat de kans op een no deal-brexit nu ‘aanzienlijk is vergroot’. Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad zelf bleef stil op de sociale media, waar hij doorgaans snel reageert.

Ik betreur dat de Britse regering geen meerderheid achter de te­rug­trek­kings­over­een­komst kon krijgen Premier Rutte op Twitter

Vrijdag treft Tusk premier Rutte in Den Haag. Die tweette zijn teleurstelling wel snel rond. ‘Ik betreur dat de Britse regering geen meerderheid achter de terugtrekkingsovereenkomst kon krijgen, ook na meerdere aanvullende toezeggingen van de EU’, aldus Rutte. ‘Mocht het VK met een redelijk uitstelverzoek komen, verwacht ik een overtuigende rechtvaardiging voor het uitstel. De EU27 zal dit beoordelen en tot een unaniem besluit komen. Het soepel functioneren van EU-instituten moet gewaarborgd zijn.’

De EU-leiders van zowel lidstaten als instituties, die volgende week samenkomen in Brussel voor hun voorjaarstop, zullen moeten omschakelen. Van de ultieme reddingspogingen van het november-akkoord zal hun aandacht nu uitgaan naar de vraag: hoe reageren we op het bijna onvermijdelijke Britse verzoek om de brexitdatum uit te stellen? Alle 27 regeringsleiders moeten daarmee unaniem instemmen, terwijl hun geduld al zo vaak op de proef is gesteld. Er hoeft er maar eentje te zeggen: ‘een snelle no deal is beter dan een late no deal’ en de Britten worden over ruim twee weken door niemand tegengehouden als ze over de rand vallen.

Ironisch genoeg werden de EU-gevoelens avond goed verwoord door een Brit, op de BBC. “Er komen pittige Europese parlementsverkiezingen aan”, zei Lord Peter Mandelson, oud-minister en Eurocommissaris van 2004 tot 2008. Hij is voorstander van een lange brexituitstel, tot wel een jaar. “Na die verkiezingen moet er een nieuwe Europese Commissie worden gevormd. Dat kan allemaal tot november, december duren. Daarna kan de EU weer energie steken in brexit. Dat is de realiteit: zij hebben hun eigen leven. Wij zouden ook even op adem moeten komen.”

Met die verkiezingen in het achterhoofd neemt vanuit Brussel en de andere EU-hoofdsteden de druk op Londen ook op een andere manier toe. Als het gevraagde uitstel ook maar iets langer duurt dan een paar maanden, zullen de Britten over ruim twee maanden alsnog naar de stembus moeten voor het Europees Parlement.

