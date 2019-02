Voorzitterswissel bij het CDA: ‘De C staat ook voor compassie’

Ze opereren de laatste weken als een duo, Ruth Peetoom en Rutger Ploum. De een gaat zaterdag weg als voorzitter van het CDA, de ander neemt het over. “Het lijkt wel een estafette”, zegt Peetoom. “We zitten in het wisselvak. We lopen een tijdje met elkaar op voordat ik het stokje overgeef aan Rutger.” Ze kennen elkaar; Ploum was de afgelopen zes jaar secretaris van het partijbestuur.

Acht jaar geleden werd Peetoom voorzitter van het CDA. De predikante trad aan bij een partij in crisis. Het CDA was tot op het bot verdeeld over regeren met gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders. De belangrijkste prioriteit van Peetoom was om de verschillende flanken van de partij weer met elkaar te verbinden.

Peetoom: “Het CDA heeft bijna 50.000 leden en afdelingen in bijna alle gemeenten. Verbinden begint met duidelijk maken wat deze mensen met elkaar hebben. Ik ben heel veel het land in geweest.”

Ploum: “Ruth is een betrokken en warme voorzitter geweest die de partij op één lijn heeft gekregen en dat is heel knap. Zij ging op bezoek bij alle afdelingen. Als je dan in Groningen woont, ben je geregeld om één uur ’s nachts pas thuis.”

Peetoom: “De tankstations zijn gelukkig de hele nacht open.”

Ploum: “Ruth en fractievoorzitter Sybrand Buma troffen in 2011 een gewond CDA aan. Dat moest helen en geen trauma opleveren. Het gaat weer de goede kant op. Dat merk je ook. Toen ik in het bestuur kwam in 2013 hoorde je mensen nog vragen aan elkaar: was jij voor of tegen samenwerking met de PVV. Nu hoor ik dat niet meer.”

Peetoom was tegen. Was u voor of tegen?

“Ik was in 2010 met mijn lokale afdeling op het CDA-congres waar werd besloten over wel of niet samenwerken met de PVV. Wij stemden voor. Het was een duivels dilemma. Ik wilde geen partij uitsluiten en door met hen te regeren van binnenuit de slechte kant van de PVV elimineren. Een partij met heel veel stemmen moet een keer regeringsverantwoordelijkheid dragen. Ik hoopte dat er goed beleid uit voort zou komen en wilde het land verder helpen. Het is natuurlijk hopeloos fout gegaan. Het werkte niet. Het heeft in het CDA geleid tot een lange, scherpe discussie waarbij uiteindelijk iedereen elkaar ook weer heeft gevonden.”

Peetoom: “Ik heb wel ontdekt dat de intenties van iedereen goed waren.”

Ploum: “Zo is het. Intrinsiek zitten CDA’ers vrijwel gelijk in elkaar. Er zijn zeker ook mensen weggelopen bij het CDA. Het fijne is dat ik de laatste tijd veel berichten krijg van mensen die terugkeren. Die willen zich er weer mee bemoeien.”

Peetoom: “Mensen verwachten van het CDA normen en waarden, dat wij goed met elkaar omgaan. Dat heb ik de afgelopen jaren in gedachten gehouden. Ik merk dat de partij zichzelf weer heeft gevonden. Mensen zijn op alle niveaus actief, er zijn gezonde debatten. We waren het vertrouwen in elkaar kwijt. Om te verbinden ben ik in 2011 meteen begonnen met twee commissies. Een Strategisch Beraad om het perspectief voor de toekomst op te stellen en een commissie om de uitgangspunten van de partij in beeld te brengen. Jacobine Geel was voorzitter van de laatste groep.”