Voorzitter Arib stuurt Kamerleden met een boodschap op vakantie

Wat Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib betreft is het ook hoog tijd voor bezinning. Ze merkt dat de volksvertegenwoordigers het zwaar hebben. Soms te zwaar. Tijdens de traditionele toespraak van de voorzitter aan het einde van het seizoen, vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag, sprak Arib haar zorgen uit. "Ik vraag me wel eens af: kunnen Kamerleden hun werk nog blijven doen?"

Eerder die dag gaf de Kamervoorzitter een interview aan NRC Handelsblad met dezelfde zorgelijke boodschap. 'Haar' Kamerleden worstelen met de toegenomen werkdruk. Met de snelheid waarmee ze voor de leeuwen worden geworpen en hun maidenspeech moeten houden - een paar jaar rustig inwerken is er niet meer bij. En met de belangstelling van het publiek. Arib: "Er wordt voortdurend op hen ingezoomd. Wat hebben ze aan? Zitten ze op hun mobieltje te kijken? Dan zijn er nog de mails, op Twitter wordt van alles geroepen."

Sinds de nieuwe Kamer is gekozen, maart vorig jaar, zijn links en rechts al diverse politici vertrokken. In enkele gevallen kwam dat door persoonlijke omstandigheden, zoals bij SP'er Nine Kooiman en SGP'er Elbert Dijkgraaf. Tegen NRC vertelde Arib dat ze weet dat meer Kamerleden 'op het randje staan af te haken'. Ze zegt niet wie. "Ze hebben het persoonlijk heel zwaar. Sommigen krijgen van de fractie de ruimte om er even tussenuit te gaan."

Nepparlement

Een aanhoudende zorg is de verruwing in het debat. In 2015 repte PVV-leider Geert Wilders over een 'nepparlement', wat hem op een storm van kritiek kwam te staan. Drie jaar later maakte SP'er Ronald van Raak zich zo boos over lekken vanuit het kabinet naar de pers, dat hij zich liet ontvallen: "Dit begint een nepparlement te worden." De Kamervoorzitter reageerde geprikkeld.

Arib heeft meer kritiek. Ze vindt dat Kamerleden 'elkaar het werk soms te moeilijk maken, omdat er geprobeerd wordt tegenstanders met allerlei middelen uit te schakelen en er soms methodes worden gebruikt die niet thuishoren in onze parlementaire democratie'. Tijdens haar toespraak vorige week noemde ze de partij Denk niet bij naam, maar alle aanwezigen in de plenaire zaal wisten over wie ze sprak.

Een laatste verzuchting van de Kamervoorzitter: ook het afgelopen jaar zijn er vele moties ingediend, schriftelijke vragen gesteld en debatten aangevraagd. Was dit in alle gevallen echt nodig? Het antwoord laat zich raden. Hieronder vindt u de vier belangrijkste problemen.