Voorwaardelijke celstraf geëist tegen christelijke gouverneur Jakarta

Aanklagers eisten vandaag voor de rechtbank in de Indonesische hoofdstad slechts een voorwaardelijke celstraf van een jaar tegen gouverneur Basuki Tjahaja Purnama, beter bekend als 'Ahok'. De aanklagers vinden dat Ahok, de eerste christelijke gouverneur van Jakarta, alleen de cel in hoeft als hij zich in de komende twee jaar opnieuw schuldig maakt aan godslastering.

Op godslastering staat in Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, een maximumstraf van vijf jaar. De aanklagers formuleerden hun relatief milde eis een dag nadat Ahok de verkiezingen voor het gouverneurschap van Jakarta verloor van de vrome moslimkandidaat Anies Baswedan. Die zege van Baswedan was een steun in de rug voor de groeiende islamistische beweging in Indonesië. Volgens Ahok, een etnische Chinees, werd het proces georkestreerd door zijn tegenstanders.

Islamisten betoogden dat moslims niet op een niet-moslim mogen stemmen

Spanningen De verkiezingsstrijd werd de afgelopen maanden gedomineerd door religieuze en etnische spanningen. Aanhangers van Baswedan, een voormalige minister van onderwijs, stookten de in Indonesië altijd sluimerende anti-Chinese gevoelens op. En radicale islamisten organiseerden grote demonstraties tegen Ahok. Zij betoogden dat het voor moslims verboden is om op een niet-moslim te stemmen en kregen daarbij steun van sommige moskeeën in Jakarta. Aanleiding voor het proces tegen Ahok was een video die vorig jaar opdook. In die video was te zien hoe de gouverneur op luchthartige wijze aan kiezers voorhield dat ze zich lieten bedriegen als ze geloofden dat een bepaald koranvers, sura 5:51, hen verbood om op een niet-moslim te stemmen. Ahoks advocaten houden volgende week hun verdedigingspleidooi en de rechtbank doet naar verwachting komende maand uitspraak. Intussen blijft Ahok nog een half jaar gouverneur. Daarna moet hij zijn functie afstaan aan Baswedan.

