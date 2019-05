Voortbestaan NPO3 onzeker doordat het omroepoverleg muurvast zit

De coalitie slaagt er niet in een gezamenlijke toekomstvisie te produceren voor de publieke omroep. De verschillen tussen de vier regeringspartijen zijn te groot, waardoor minister Slob van mediabeleid en de omroepen in ernstige en in ieder geval financiële problemen dreigen te komen. Vooral de toekomst van de derde publieke televisiezender - NPO3 - zorgt voor grote verdeeldheid.

Slob pakte die handschoen voortvarend op. Hij hoopte met alle partijen in de mediawereld – de publieke omroep, de kabelaanbieders, commerciële omroepen en krantenuitgevers – tot een mediaconvenant te komen. Eind vorige maand werd bij een zoveelste bijeenkomst met die partijen in Den Haag geconcludeerd dat dat er niet komt. Commerciële partijen verwijten de publieke omroep dat ze met een halsstarrige houding een akkoord onmogelijk hebben gemaakt.

Politieke impasse

Ook politiek is de impasse compleet. De onenigheid tussen de coalitiepartijen spitst zich toe op de vraag hoeveel reclame er in de toekomst nog op de publieke zenders moet worden uitgezonden; ook is er discussie over de toekomst van NPO3. Er circuleerden de afgelopen tijd varianten waarbij de gehele publieke omroep reclamevrij zou worden, tot de mogelijkheid reclame op televisie tot acht uur ’s avond te verbieden. De gederfde inkomsten zouden moeten worden gecompenseerd door een hogere bijdrage aan de begroting van Hilversum uit Den Haag en een hogere heffing op de doorgifte door kabelexploitanten.

De VVD wil het liefst de inkomstenderving opvangen door een televisienet op te heffen. Daar gaat de politiek echter niet over. Met het CDA pleit de VVD er nu voor NPO3 om te vormen tot het platform voor de regionale omroepen. Die omroepen is al extra geld toegezegd en zo kunnen de teruglopende reclame-inkomsten dus worden opgevangen.

D66 is fel tegen deze mogelijkheid. De democraten, aldus ingewijden, vinden dat in de coalitie nog te veel wordt uitgegaan van de ‘oude’ mediakanalen en dat veel meer zou moeten worden gekeken naar internet en streamingdiensten voor een solide toekomst van de publieke omroep.

Onduidelijk blijft wat de toekomst zal zijn van kleinere ledenomroepen als Powned en WNL

Juist op dat punt kunnen commerciële televisiezenders en publieke omroep het juist weer niet eens worden. Volgens bronnen binnen de commerciële omroepen weigert de publieke omroep te bewegen, en stranden daarom pogingen om tot een gezamenlijk (commercieel en publiek) alternatief te komen voor streamingdiensten als Netflix.

Bronnen in Den Haag stellen dat Slob, op grond van met name het moeizame coalitieoverleg, op het punt staat de Kamer per brief te laten weten dat hij niet op tijd met een toekomstvisie kan komen. Dat zou nog voor de zomer moeten gebeuren, om met eventueel voortvloeiende besluiten rekening te kunnen houden bij de komende concessieverlening aan de omroepen. Zo blijft bijvoorbeeld onduidelijk wat de toekomst zal zijn van kleinere ledenomroepen als Powned en WNL.

Bovendien kan Hilversum aan de vooravond komen te staan van zware bezuinigingen. Zonder toekomstvisie is immers ook onduidelijk hoe de steeds verder dalende reclame-inkomsten moeten worden opgevangen.