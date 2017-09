Voormalig VVD-Kamerlid: Een VVD’er dient zo volgzaam te zijn als een robot

Robotten, meer zijn VVD-Kamerleden volgens Ybeltje Berckmoes niet. Ze twitteren precies wat de politieke bazen hen voorkauwen, zeggen over heikele kwesties precies wat de partijtop wil, ze staan geen journalist te woord zonder tussenkomst van een voorlichter en ze stemmen zoals de leiding hen opdraagt. Zonder discussie.



Berckmoes schrijft het allemaal in haar boek ‘Voorlichting loopt met u mee tot aan het ravijn – mijn ontluisterende jaren in de VVD-fractie’, dat morgen verschijnt. Het oud-Kamerlid uit Julianadorp doet daarin meedogenloos verslag van haar vijf jaren in de fractie. Ze stelde zich niet herkiesbaar voor de verkiezingen van maart en is sinds april VVD-lid af.

In haar boek beschrijft Berckmoes hoe de partij onder leiding van Mark Rutte en Halbe Zijlstra steeds meer gefixeerd is geraakt op beeldvorming. Op aangeven van de afdeling voorlichting is de VVD zichzelf als een merk gaan beschouwen. Met één duidelijke boodschap moeten mensen voor de partij worden gewonnen, de inhoud verdwijnt 'uit het zicht'.

Integriteit

Die focus op beeldvorming neemt alleen maar toe als de VVD zich geconfronteerd ziet met een reeks integriteitskwesties. Berckmoes ziet dat ontaarden in een uiterst centralistisch geleide fractie. Fractievergaderingen veranderen in ‘een schijnvertoning’. ‘Al het overleg dat er toe deed vond plaats in klein verband in achterkamertjes. Op het laatst hadden ze de fractievergaderingen probleemloos in zijn geheel kunnen uitzenden, want er was niets vertrouwelijks meer aan.’

Verzet van Kamerleden blijft uit omdat de partijtop stevige machtsmiddelen in handen heeft, schetst Berckmoes. Wie zich niet voegt naar de partijlijn, kan zijn woordvoerderschap en daarmee zijn zichtbaarheid verliezen, of erger: zijn plek in de fractie. Dat terwijl in de Grondwet is vastgelegd dat Kamerleden ‘zonder last’ mogen stemmen. ‘Zo werd een angstcultuur gecreëerd, zonder wettelijke grondslag.’