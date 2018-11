Voormalig terroristenbaas wil nu de politiek in

Jarenlang was hij woordvoerder van Al Shabaab, de extreem-islamitische terreurbeweging in Somalië. Nu staat Mukhtar Robow (59) kandidaat voor het presidentschap van de semi-autonome deelstaat Zuid West. Somaliërs zijn verdeeld over de kandidatuur van de man die jarenlang Al Qaida’s leider Osama bin Laden verheerlijkte en die nu veiligheid en gerechtigheid belooft als hij wordt gekozen.

Lees verder na de advertentie

Robow richtte in 2006 met anderen Al Shabaab op en nam de schuilnaam Abu Mansour aan. De terreurgroep streeft al jaren een staat na die is gebaseerd op de strikte interpretatie van de wetten van de Koran. In 2011 ging de voormalig woordvoerder naar Afghanistan voor een training door Al Qaida, waar hij Bin Laden ontmoette. Destijds speelde hij een belangrijke rol in de rekrutering van jonge mannen voor Al Shabaab en hij is medeverantwoordelijk voor de duizenden slachtoffers van bomaanslagen in Somalië en omgeving, evenals de executie van burgers.

Sinds hij is overgelopen doneert Robow bloed voor slachtoffers

van bomaanslagen

Na jaren de nummer twee van de beweging te zijn geweest, stapte hij er in 2013 uit na onenigheid met Ahmed Abdi Godane, toen de leider van Al Shabaab. Hij vreesde voor zijn leven en verschuilde zich met een groep strijders tot hij vorig jaar overliep naar de regeringskant van Somalië. Hij werd het uithangbord van de overheid om andere Al Shabaab-strijders aan te sporen zijn voorbeeld te volgen. Al Shabaab is ondanks internationale militaire hulp nog altijd niet verslagen. Het heeft grote delen van het platteland in handen en voert met regelmaat aanslagen uit.

Sinds hij is overgelopen, doneert Robow bloed voor slachtoffers als er weer een bomaanslag is gepleegd. Hij veroordeelt zijn vroegere organisatie. “Ik verliet Al Shabaab vanwege misverstanden en ik ben het niet eens met de wijze waarop de organisatie islam belijdt. Het dient niet de religie noch de mensen noch Somalië”, zei hij tegen het persbureau Reuters.

Inmenging De federale regering is tegen zijn kandidatuur, maar er is geen grondwet die uitsluitsel geeft wie daarover kan beslissen. Lokale autoriteiten in Zuid West gaven groen licht, maar het regionale parlement heeft zich nog niet uitgesproken. De verhoudingen tussen de centrale regering en de zes semi-autonome deelstaten zijn uiterst beroerd. Zo erg zelfs dat de verkiezingen in Zuid West al meerdere malen zijn uitgesteld, omdat de regering in Mogadishu zich schuldig zou hebben gemaakt aan inmenging. De stembusgang staat nu gepland voor volgende week woensdag. Robow is overtuigd van zijn verkiezingszege. “Met de hulp van God zal ik winnen, en ook vrede zal winnen.” Hij heeft zijn zwarte Al Shabaab-uniform verruild voor de gangbare traditionele kleding van Somaliërs. De Verenigde Staten bestempelen hem nog altijd als internationale terrorist, maar heeft inmiddels wel de vijf miljoen dollar ingetrokken die waren beloofd voor zijn aanhouding. Progressieve Somaliërs vrezen dat hij de rechten van vrouwen en sociale vrijheden zal beperken, mocht hij winnen. Anderen geloven dat hij voor meer veiligheid zal zorgen. Weer anderen vinden dat hij gestraft moet worden voor zijn gewelddadige verleden en zeker geen deel mag uitmaken van het politieke leiderschap. Maar wie in de Somalische politiek heeft wel schone handen? Zo maakte de huidige president van de deelstaat Jubaland ooit deel uit van rebellengroep Hizbul Islam, die de federale regering met geweld probeerde omver te werpen. En menig ander politicus was krijgsheer – al sinds het begin van de burgeroorlog in 1991 voeren anarchie en geweld de boventoon in Somalië.

Lees ook: