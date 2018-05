Voorlopig is er een regiopresident in Catalonië

Als een marionet bespeeld door Puigdemont, zo typeren critici de nieuwe separatistische regiopresident van Catalonië. In een sfeer van wantrouwen werd de 55-jarige Quim Torra i Pla vandaag gekozen. Het Catalaanse parlement stemde met een nipte meerderheid in met zijn benoeming nadat een eerdere poging, afgelopen zaterdag, was mislukt. Zo komt een einde aan een maandenlang bestuursvacuüm in de regio die zich in het najaar met veel tumult, maar zonder succes, van Spanje probeerde af te scheiden.

De jurist Torra staat bekend als een hardliner, die als voordeel heeft dat hij niet, zoals andere separatistische kopstukken, de Spaanse justitie achter zich aan heeft. Dat maakt Torra niet meteen tot droomkandidaat, maar wel tot de man die zowel het onafhankelijkheidsstreven levend kan houden als een nieuwe stembusgang afwenden.

Zijn afgezette voorganger en partijgenoot Carles Puigdemont, die op een herbenoeming hoopte, rest nu weinig anders dan in Berlijn de beslissing over een uitleveringsverzoek van Spanje af te wachten. Daar hangt hem tot dertig jaar cel boven het hoofd. Hij wordt verdacht van rebellie, opruiing en malversatie. Torra laat er echter geen misverstand over bestaan dat hij als een soort tussenpaus zal fungeren. Puigdemont is volgens hem nog steeds de rechtmatige ‘president’ van Catalonië. De ambitie van Torra is de politieke lijn van Puigdemont voort te zetten, door te gaan bouwen aan de Catalaanse Republiek. Torra heeft daarvoor naar eigen zeggen het mandaat van de Catalanen gekregen. Die stemden immers bij het verboden onafhankelijkheidsreferendum in oktober voor afscheiding.

Torra twitterde dat Catalonië ‘bezet’ wordt door Spanje

Torra, afkomstig uit de Catalaanse badplaats Blanes, is een nieuw gezicht in de Catalaanse politiek. Hij maakte naam in de culturele sector waar hij onder meer de separatistische burgerorganisatie Òmnium Cultural aanvoerde en een Catalaanse uitgeverij bestierde.

Spaanse ‘beesten’ Daarnaast is hij een berucht twitteraar. Hij liet zich bijvoorbeeld ontvallen dat Catalonië naar zijn mening wordt ‘bezet’ door Spanje. Spanjaarden noemde hij ‘beesten’. Torra heeft de omstreden tweets inmiddels verwijderd en excuses aangeboden. Maar volgens oppositieleider Inés Arrimadas is de nieuwe regiopresident een regelrechte ‘xenofoob’. Met de benoeming van Torra is het de verdeelde Catalaanse separatisten gelukt zich wederom achter één leider te verenigen waardoor zij druk op Madrid kunnen houden. Hoewel de Spaanse premier Rajoy vorig jaar heeft toegezegd dat Catalonië het door Madrid overgenomen zelfbestuur terugkrijgt bij het aantreden van een nieuwe regering, is het de vraag hoe lang dit zal duren. Rajoy liet maandagavond weten direct weer de macht te grijpen in de regio als Torra de wet overtreed. Overigens hebben beiden laten weten ook open te staan voor dialoog. Het is overigens nog de vraag hoe lang Torra in het zadel blijft. Puigdemont neemt in Berlijn zitting in een ‘republikeinse raad’, een soort parallel bestuursorgaan in ballingschap, om pressie te blijven uitoefenen. Als de ‘vervolging’ door Spanje doorgaat zal de nieuwe regioregering weer snel ontbonden worden, voorspelde hij. Torra liet daarom wijselijk in het midden of hij in Puigdemonts werkruimte zal plaatsnemen of liever voor een alternatief kantoor kiest. Lees meer over de Catalaanse roep om onafhankelijkheid in ons dossier.