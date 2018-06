Voorlopig geen uitbreiding van EU met Balkanlanden

Nederland en Frankrijk hebben vandaag voorkomen dat er een snel begin wordt gemaakt met onderhandelingen over een EU-lidmaatschap van Albanië en Macedonië. Het was de bedoeling dat de Europese regeringsleiders op hun top deze week het sein op groen zouden zetten, maar Den Haag en Parijs vinden dat te vroeg. Denemarken gaat mee in dat standpunt.

Een ministersvergadering in Luxemburg leverde het compromis op dat de streefdatum voor het begin van de onderhandelingen nu juni volgend jaar is, onder de voorwaarde dat beide landen in de tussentijd ferme stappen zetten op het gebied van hervormingen.

De vertraging is een domper voor Albanië en de Republiek Noord-Macedonië, de nieuwe officiële naam van dat land. Het recente akkoord daarover met buurland Griekenland, na een ruzie van bijna een kwart eeuw, werd gezien als het laatste benodigde zetje voor het openen van de gesprekken over EU-toetreding. De ‘voormalige Joegoslavische republiek Macedonië’, wat sinds het uiteenvallen van Joegoslavië de tijdelijke officiële naam was, zit al dertien jaar in de wachtkamer als kandidaat-EU-lid. Albanië heeft die status sinds 2014.