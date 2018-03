Voorkeursstemmen helpen vrouwen in gemeenteraden: stijgingen tot 20 procent

De nieuwe gemeenteraden tellen flink meer vrouwen dan voorheen. Het aantal vrouwen is in veel plaatsen met gemiddeld 20 procent gegroeid. In sommige gemeenten is de verdeling tussen mannen en vrouwen in de raad nu zelfs in evenwicht, zoals in Amsterdam en Heerhugowaard. In Heerenveen en Waddinxveen zijn meer vrouwen dan mannen verkozen. In Utrecht, Hilversum en Nieuwegein bestaat de nieuwe raad voor bijna de helft uit vrouwen.

Het gemiddelde percentage vrouwen ligt rond de 34 procent, een stevige groei vergeleken met de 28 procent van vier jaar geleden. Dat blijkt uit eigen onderzoek van Trouw en uit voorlopige gegevens van het burgerinitiatief ‘Stem op een vrouw’. De krant heeft bij de zeventig grootste gemeenten navraag gedaan. Die gemeenten zijn een goede indicatie voor de rest van het land. Bij de vorige raadsverkiezingen gaven ze samen een gemiddeld beeld van heel Nederland.

Veel mensen stemmen op de eerste vrouw op de lijst. Maar dat kon slimmer: als je stemt op een vrouw die onverkiesbaar staat, heeft dat veel meer effect Devika Partiman

Bij de onderzochte gemeenten hebben minstens 75 extra vrouwen dankzij een voorkeurstem alsnog een plek in de raad gekregen, soms tot hun eigen verrassing. Niet alle gemeenten hadden deze gegevens al beschikbaar, waardoor het werkelijke aantal hoger kan zijn.

Op eigen kracht De vrouwen stonden bij hun partij te laag op de lijst voor een zetel, maar haalden die op eigen kracht alsnog binnen. Bijna altijd passeerden ze daarmee een man hoger op de lijst. Vooral kiezers van GroenLinks, D66 en SP gaven op die manier vrouwen een extra zetje. De meeste SP-vrouwen gaven hun ‘verrassingszetel’ direct terug aan de partij. Van de kleine partijen kreeg vooral de ChristenUnie een signaal van de achterban: minstens vier vrouwen wonnen dankzij voorkeurstemmen onverwacht een zetel. In Zwolle belandde Ruth Stoorvogel-Bergman vanaf plek 19 op plek nummer twee. Dat was niet omdat de partij weinig vrouwen op de lijst had staan: de CU heeft in Zwolle een vrouwelijke lijsttrekker. Trouw kreeg informatie van alle gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Bijna overal kwamen meer vrouwen in de raad. In enkele gemeenten is de groei zo snel gegaan, dat lokale media al berichten over een ‘vrouwenexplosie’ in de raad.