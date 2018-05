Voorjaarsnota: lagere inkomsten op aardgas opvangen met bezuinigingen

De onvoorziene en wellicht hoge uitgaven voor herstel en versteviging van gebouwen in Groningen hoeven niet uit de lopende begroting te komen. Die uitgaven worden opgevangen via een lager overschot op de begroting.

Het kabinet is het, zo melden bronnen, eens geworden over de zogenoemde Voorjaarsnota. In die nota geeft het kabinet traditiegetrouw een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de overheid in het lopende begrotingsjaar en hoe omgegaan zal worden met mee- en tegenvallers. Die nota moet uiterlijk eind mei van het betreffende begrotingsjaar naar de Kamer.

In het regeerakkoord is afgesproken dat meevallers buiten de begroting vallen

Meevallers Er zijn grote meevallers, vooral in de sociale zekerheid. Maar in het regeerakkoord is afgesproken dat die meevallers buiten de begroting vallen. De grootste tegenvaller is de aangekondigde versnelde verlaging van de winning van aardgas. Bovendien is er in de begroting geen geld gereserveerd voor de door minister Erik Wiebes van economische aangekondigde versterking van onroerend goed in Groningen. Eerder pleitte de voorman van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, ervoor beide buiten de begroting te houden. Dat zou betekenen dat ministers er niet voor hoefden te bezuinigen. Voor de versterkingsoperatie is daar dus, naar verluid, toe besloten, voor de gederfde aardgasinkomsten niet. Om hoeveel geld het gaat is niet echt duidelijk, maar dit jaar gaat het nog om verhoudingsgewijs bescheiden bedragen.