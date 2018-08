Voordat hij vertrekt, wachten Elco Brinkman nog spannende maanden in de Eerste Kamer

Het wordt tijd voor nieuwe generaties, vindt hij. Elco Brinkman (70), kopstuk van het CDA, vertrekt uit de politiek. Nog ruim een halfjaar zal hij in de Eerste Kamer zijn taak vervullen als fractievoorzitter, tot de verkiezingen van mei. Dan zit het erop. Hij gaat zich "aan de kleinkinderen wijden".

Het is het aangekondigde vertrek van een politicus wiens loopbaan veertig jaar CDA-geschiedenis omspant. Brinkman maakte alle hoogte- en dieptepunten van de partij mee. Hij was minister in de tijd dat het CDA de grootste was. Hij was lijsttrekker toen de partij zijn diepste val maakte. Hij vertrok al eens uit de politiek, om er terug te keren in 2011, toen het CDA regeerde met steun van de PVV. Zelfs dat laatste is alweer geschiedenis.

Brinkman lijkt ook met zijn huidige rol in de Eerste Kamer niet altijd even gelukkig te zijn

Brinkman is door het CDA nog wel gepolst of hij weer lijsttrekker wilde worden voor de Eerste Kamer. Hij bedankt. "Het zal voor velen in de partij een verrassing zijn. Maar daar houd ik wel van", zei hij in NRC Handelsblad, waar hij dit weekeinde zijn vertrek bekend maakte. Zijn vroege aankondiging maakt dat het CDA rustig op zoek kan gaan naar een opvolger. Vanuit de partij krijgt Elco Brinkman nu al lovende woorden ten afscheid. "Hij heeft een unieke loopbaan van veertig jaar in dienst van de samenleving", reageert CDA-leider Sybrand Buma. "Hij heeft de laatste jaren de fractie koersvast, met humor en charme geleid".

Frustratie Toch zijn het niet alléén de kleinkinderen die roepen. Brinkman lijkt ook met zijn huidige rol in de Eerste Kamer niet altijd even gelukkig te zijn. Sinds het CDA in de regering zit, heeft de Eerste Kamerfractie een minder vrije rol. "Mijn frustratie in de Eerste Kamer is dat we onze kerntaak uit het oog verliezen. We zijn er om de grote lijnen in de gaten te houden. Maar dat wordt overschaduwd door politieke belangen. Het binnenharken van de laatste stem om een meerderheid te behalen, dat weegt nu veel zwaarder", zegt hij in NRC. De komende tijd moet de Eerste Kamer beslissen over belangrijke afspraken uit het regeerakkoord. Elke stem van de CDA-fractie is daarvoor nodig. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft in de Eerste Kamer maar één stem meerderheid. Van Brinkman is bekend dat hij bijvoorbeeld fel tegenstander is van experimenten met legale wietteelt, één van de plannen van het kabinet waar de Eerste Kamer na de zomer over gaat stemmen. Brinkman heeft ook openlijke twijfels over de Klimaatwet, liet hij dit weekeinde weten. "Ik snap dat het klimaat verandert, maar dit is symboliek. We binden onszelf voor veertig jaar, zonder dat mensen weten wat dat voor hun situatie betekent. Dat is politieke zelfoverschatting." Een Klimaatwet is één van de zwaarst bevochten afspraken binnen het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Voor het eerst wil een kabinet harde, afrekenbare doelen stellen over minder uitstoot van broeikasgassen. Ook dit plan gaat alleen door als er genoeg steun is in de Eerste Kamer.

