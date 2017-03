Vooral de politie is de vijand in de voorstad

De jihadist Amedy Coulibaly die in januari 2015 vier klanten afslachtte in een joodse supermarkt woonde hier

Had ze het maar nooit gedaan. Asma Bouzommita woonde op 15 hoog met alleen nog gsm-masten boven zich. "We kregen er hoofdpijn van, mijn man en ik. Maar we konden alleen nog hier in Grigny terecht."



Bouzommita (36), van Tunesische afkomst, wijst op een flat waar uitsluitend Malinezen wonen. Er zijn ook aparte flats voor Senegalezen en 'blanken', zoals Noord-Afrikanen hier worden genoemd. In het winkelcentrum zijn bijna alle rolluiken permanent gesloten. Opeens klinkt een langgerekte kreet tussen het beton: zo waarschuwen jongens met hoodies de dealers in de flats voor de komst van de politie.



Grigny, ten zuiden van Parijs, heeft een slechte naam. Met de reputatie van de wijk La Grande Borne waar Bouzommita woont is het nog erger gesteld. De jihadist Amedy Coulibaly die in januari 2015 vier klanten afslachtte in een joodse supermarkt woonde hier. En in oktober vorig jaar werden twee agenten bijna levend verbrand toen molotovcocktails in hun auto werden gegooid.



Twee buurjongens van Bouzommita zijn aangehouden in verband met de zaak. Het is een raadsel voor haar, zegt zij terwijl ze een glaasje muntthee serveert in haar appartement. "Het is een heel correcte familie, die jongens waren altijd heel aardig en beleefd."



Na het drama - een van de agenten lag tien dagen in coma - begon een grote schoonmaakactie. Het is nu rustiger tussen de lage flats die als slangen om elkaar heen krullen. De politie is veel agressiever sinds de aanval op hun collega's, weet Ilyès, Bouzommita's oudste zoon van 14. "Sommigen geven je gewoon een klap bij een identiteitscontrole, ze proberen je te provoceren. Zelfs kinderen van 9 en 10 nemen ze mee naar het bureau."



Veldslagen Ik wil niet dat hij hier op straat rondhangt. Je maakt er verkeerde vrienden en de politie is racistisch Asma Bouzommita Bouzommita houdt Ilyès zoveel mogelijk binnen. "Ik wil niet dat hij hier op straat rondhangt. Je maakt er verkeerde vrienden en de politie is racistisch." Een ander gevaar: de veldslagen die leerlingen van rivaliserende scholen organiseren. "Ze gaan elkaar te lijf met alles wat ze kunnen vinden. Wie niet mee wil doen wordt in elkaar geslagen", zegt Ilyès zelf. "Ik bedenk altijd een smoes en ik ben gelukkig groot voor mijn leeftijd, mij pakken ze niet zo snel."



"Dit is geen omgeving om kinderen op te voeden", concludeert Bouzommita. Dat vindt ook haar vriendin Djouma Diarra (37). Zij stuurde haar zoon Malik, ook 14, naar Senegal. "Daar heerst nog orde en regelmaat, hier haalt bijna niemand de derde klas van het voortgezet onderwijs. Als hij zijn diploma heeft, kan hij in Frankrijk studeren."



Een groot aantal flats ziet er slecht uit, maar er is ook veel gerenoveerd en overal zijn de portieken voorzien van solide hekken met een intercom. Sinds de beruchte rellen van 2005 ging er 45 miljard euro naar de zevenhonderd achterstandswijken van Frankrijk en dat is te zien.



Maar de problemen bleven. Daarvoor zijn de overheid èn de bewoners verantwoordelijk, denkt de jongerenwerker van Senegalese komaf Aboubacar Sakanoko. "Sommige ouders kunnen het niet meer aan en de staat stuurt slecht opgeleide agenten en matig gemotiveerde leraren op ons af."

Ontsporingen Wat de belangrijkste kandidaten willen De laatste jaren is veel geïnvesteerd in de banlieue. In de huidige campagne van presidentsverkiezingen spelen de problemen in deze achterstandswijken echter een bescheiden rol. De nadruk ligt op veiligheid. De standpunten op een rij:



Marine Le Pen: Meer blauw op straat. Ontwapening van alle achterstandswijken. Speciale inlichtingendienst voor drugs-criminaliteit. Strenger straffen, capaciteit gevangenissen uitbreiden met 40.000 plaatsen (is nu 69.077)



François Fillon: Scholen moeten respect voor autoriteit onderwijzen. Gemeentepolitie uitrusten met wapens. Criminelen straf daadwerkelijk laten uitzitten, 16.000 plaatsen in de gevangenissen er bij.



Emmanuel Macron: Meer agenten. Band tussen politie en bevolking verbeteren door politie meer te binden aan de wijk waar ze werken. Sakanoko (36), die opgroeide in La Grande Borne, probeert met huiswerkbegeleiding en sportactiviteiten de jeugd voor ontsporingen te behoeden. Hij begrijpt de recente woede over politiegeweld: vorige maand 'ontploften' verschillende wijken nadat bleek dat Théo L. verkracht was met een wapenstok. "De meerderheid van de agenten in dit soort buurten is helaas ongeschikt voor dit werk, ze gedragen en uiten zich racistisch."



Modju koti Kong, die met Sakonoko het online-radioprogramma Block-Out Music maakt, doet voor hoe sommige van zijn ontmoetingen met agenten zijn verlopen. In de studio van Block-Out zet hij zijn handen tegen de muur, zijn benen doet hij uit elkaar. "Als het niet snel genoeg gaat, krijg je een schop."



Toch wil Kong (28), van Congolese komaf, niet zeggen dat de politie racistisch is. "Hun methode deugt niet. Je hebt Arabische en zwarte agenten die precies hetzelfde doen." Als een controle correct verloopt, is er niets aan de hand, relativeert hij.

