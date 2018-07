Voor het eerst sinds revolutiejaar '89 hebben de communisten weer wat te vertellen in Tsjechië

De vijftien communistische parlementsleden stemden gisteren voor de nieuwe regering, die gevormd wordt door Babis' partij ANO (wat staat voor 'Actie van ontevreden burgers') en de sociaal-democratische partij CSSD.

De communisten krijgen zelf geen ministersposten, maar geven wel gedoogsteun in het parlement. In ruil heeft Babis enkele punten van hen overgenomen en krijgen zij hoge functies bij nutsbedrijven.

Zo hebben de communisten weer een machtspositie in Tsjechië, voor het eerst sinds de Fluwelen Revolutie van 1989. Die omwenteling maakte een einde aan meer dan veertig jaar communistische dictatuur, onder toezicht van de Sovjet-Unie.

Hevig protest

Andere partijen in het parlement, vooral aan de rechterkant, protesteerden hevig tegen de terugkeer van de communisten. Leden van de conservatieve oppositiepartij Top 09 verlieten demonstratief de vergaderzaal en de christen-democraten zwaaiden met een vlag met een rode sovjetster. Een vooraanstaande sociaal-democraat weigerde de nieuwe regering te steunen. Veel Tsjechen zijn nog altijd fel anti-communistisch.

Babis begon vorige maand al als premier, maar zijn regering had tot nu toe geen steun van de meerderheid in het parlement. Andere partijen wilden niet met hem samenwerken, omdat hij gefraudeerd zou hebben met Europees geld. Er lopen aanklachten vanwege het onterecht opstrijken van bijna 2 miljoen euro aan EU-fondsen. Babis ontkent de aantijgingen en zegt dat ze politiek gemotiveerd zijn.

De nieuwe premier is de op een na rijkste man van Tsjechië, dankzij zijn bedrijf Agrofert dat circa 4 miljard euro waard is. Babis speelt in op onvrede bij de Tsjechische kiezer over de traditionele politiek. Maar hij is wel voorstander van Europese eenheid en probeert goede banden te onderhouden met de Duitse bonskanselier Angela Merkel.