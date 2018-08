Voor het eerst sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is nu duidelijk van wie de Kaspische Zee is

De vijf oeverstaten van de Kaspische Zee zijn het na meer dan twintig jaar touwtrekken eindelijk eens geworden over het gebruik van de binnenzee op de grens van Europa en Azië. In de Kazachse havenstad Aktau tekenden de staatshoofden van Rusland, Azerbeidzjan, Iran, Turkmenistan en Kazachstan gisteren een historisch akkoord dat een punt moet zetten achter de grootste twistpunten.

Centraal stond de vraag of het waterbekken nu eigenlijk een zee of een meer is. Dat is belangrijk, omdat daarvan afhangt welk deel ieder land het zijne mag noemen. Het nieuwe akkoord geeft geen eenduidend antwoord. Volgens de afspraken krijgen de oeverstaten ieder een 15-mijlszone dat geldt als territoriaal water, plus het exclusieve visrecht in een aanvullende zone van tien mijl. De rest is voor algemeen gebruik.

De zeebodem, met bijbehorende grondstoffen, wordt wel volledig in sectoren verdeeld, al blijft onduidelijk hoe die grenzen precies worden getrokken. Er blijven meningsverschillen over het eigendomsrecht op afzonderlijke olie- en gasvelden, vooral tussen Iran en Azerbeidzjan. Die zullen daarover onderling overeenstemming moeten bereiken.

Tot aan 1991 werd de status van de Kaspische Zee geregeld in twee oude akkoorden tussen de Sovjet-Unie en Iran. Toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel verschenen er ineens drie nieuwe oeverstaten op te toneel. De voormalige Sovjetrepublieken wilden nieuwe afspraken over de winning van grondstoffen en de aanleg van pijpleidingen om die te kunnen exporteren naar de buitenwereld.

Pijpleiding

Al sinds de jaren negentig is gesproken over een pijpleiding die Turkmeens gas via de zeebodem naar Azerbeidzjan zou kunnen brengen, en van daar uit verder richting Europa, dat daarmee de afhankelijkheid van Russisch gas zou kunnen verminderen.

Rusland en Iran hielden dat steeds tegen om de nieuwe concurrenten een hak te zetten, maar hebben hun eerdere bezwaren nu aan de kant gezet, formeel. Onderzeese pijpleidingen kunnen worden aangelegd wanneer de direct betrokken staten het daarover eens zijn.

Wel moeten alle oeverstaten zich uitspreken over de mogelijke milieu-effecten, wat alsnog de mogelijkheid biedt dergelijke projecten te vertragen. Of die pijpleidingen er daadwerkelijk zullen komen is overigens de vraag, want ze zijn kostbaar en of ze in de huidige situatie rendabel zullen zijn is twijfelachtig.

Belangrijk voor Rusland is de afspraak dat buitenlandse mogendheden anders dan de oeverstaten geen militaire aanwezigheid in de Kaspische Zee mogen hebben. Moskou wil daarmee voorkomen dat de Verenigde Staten of de Navo in de regio vaste voet aan de grond krijgen. De Russische vloot, die eerder vanuit de Kaspische Zee doelen in Syrië bestookte, mag de hele zee bevaren.