Voor Harvey willen de VS wel bijlenen

Om de slachtoffers van orkaan Harvey in de Amerikaanse staat Texas te kunnen helpen, moet Washington het schuldenplafond verhogen, zegt minister van financiën Steven Mnuchin. Anders belandt de hulp niet eens in Texas, waarschuwt hij, en dat wil het Congres toch niet op z'n geweten hebben. Het maximale bedrag dat de overheid kan lenen staat op 19,9 biljoen dollar en het geld is bijna op.

Als een donderwolk hing het schuldenplafond van de Verenigde Staten boven het zomerreces van Washington. Tot eind september kan de overheid het uitzingen, dankzij boekhoudkundige trucs worden de rekeningen nog betaald.

Voor noodhulp in Texas is 8 miljard dollar nodig

Shutdown Ondertussen hield de financiële wereld alvast rekening met een shutdown, een gedeeltelijke sluiting van allerlei overheidsdiensten. Want in het voorjaar twitterde Trump: "Ons land heeft een goede 'shutdown' nodig in september om de rommel op te ruimen". En laatst dreigde hij de luiken van het Witte Huis te sluiten als er geen 1,6 miljard dollar komt voor de muur op de grens met Mexico. Nu de politici weer aan het werk gaan in de hoofdstad, ziet het ernaar uit dat de overstromingen indirect zo'n financiële confrontatie kunnen voorkomen. Om de noodhulp en wederopbouw in Texas te betalen, moet er immers geld zijn, en dat vergroot weer de kans op een compromis. Het Witte Huis heeft het Congres om bijna 8 miljard dollar gevraagd voor onmiddellijke hulp en nog eens 6,7 miljard voor aanvullende fondsen. Deze voorlopige bedragen kunnen flink oplopen, volgens schattingen tot het niveau van orkaan Katrina in 2005. Die kostte belastingbetalers zo'n 110 miljard dollar. Voor aanvullende fondsen is nog 6,7 miljard dollar extra nodig Sommige Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden wijzen een koppeling tussen noodhulp en het schuldenplafond af. Ze vinden het een slecht idee dat het verkeerde voorbeeld geeft. Maar minister Mnuchin wilde ze zondagavond op tv-zender Fox niet geruststellen. "Integendeel, de president en ik geloven dat het (schuldenplafond) juist wel gekoppeld moeten worden aan de Harvey-financiering. (...) Als het Congres de noodhulp goedkeurt, maar ík geen extra geld kan lenen om ervoor te betalen, dan krijgen we het geld niet bij Texas." Regel beide zaken zo snel mogelijk, zei Mnuchin.

Dakloze Texanen Het schuldenplafond, dat bepaalt hoeveel geld de overheid kan lenen om te betalen voor zaken die wetgevers hebben goedgekeurd, wordt regelmatig in gijzeling genomen bij politieke gevechten. Het leidde in 2013 voor het laatst tot een sluiting van de overheid. Maar de vele dakloze Texanen maken het nu een stuk moeilijker om een shutdown te verkopen. Investeerdersbank Goldman Sachs verlaagde het risico op een overheidssluiting in een analyse van 50 naar 35 procent, precies om die reden. "Een sluiting van de overheid terwijl federale hulp onderweg is, vormt een politiek risico. Daarom groeit de kans dat wetgevers tot overeenstemming komen", schrijft Goldman Sachs-econoom Alec Phillips. In het voorjaar werd een reparatiewet doorgevoerd om een shutdown te voorkomen. Democraten konden die als een overwinning uitventen, omdat ze de Republikeinen tot concessies hadden gedwongen. Dat bracht Trump tot zijn tweet over een shutdown in september. Of Trumps dreigement om de overheid stil te leggen vanwege de Mexicaanse muur nu van tafel is, durfde Mnuchin zondagavond niet hardop te zeggen. Zo blijft er nog een onzekere factor in Washington. Lees meer over de speech van president Trump in Phoenix, waar hij dreigde met een shutdown als er geen muur op de grens met Mexico zou komen

