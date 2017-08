Volkan moet proces in Turkse cel afwachten

De in Ankara vastgezette Volkan Çalişkan uit Harderwijk moet voorlopig wachten tot zijn proces begint. De Turkse autoriteiten willen eerst zeventien medeverdachten aan laten houden, voor de zaak behandeld wordt. Dat zegt zijn broer Kemal Kaan Çalişkan. Van officiële zijde is dit niet bevestigd.

Volkan Çalişkan zit in de Sincan- gevangenis in de Turkse hoofdstad. Dat is een zogeheten F-type gevangenis. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over deze gevangenissen, waar volgens hen folteringen plaatsvinden en waar verdachten geïsoleerd zitten en nauwelijks toegang hebben tot juridische bijstand.

De 24-jarige Harderwijker werd opgepakt omdat hij bij een voetbalwedstrijd tussen Besiktas en Konyaspor achter een spandoek zat met een steunbetuiging aan twee vastgezette Turkse leraren, die in hongerstaking zijn gegaan (zie onderaan de pagina).

Volgens zijn broer is Volkan Çalişkan geen activist. Hij was in Turkije om een cursus te volgen en zou na de zomer in Nederland verder studeren. Wel is hij volgens bekenden sociaal betrokken en heeft hij gesolliciteerd bij Amnesty International. In Turkije hebben twee politici van de centrumlinkse CHP toegezegd zich voor Çalişkan en andere aangehouden personen in te zetten.

Tweede keer

Het is de tweede keer in korte tijd dat een Nederlander in Turkije wordt gearresteerd om politieke redenen. Drie weken geleden werd een Amsterdammer aangehouden, omdat hij zich op sociale media kritisch had uitgelaten over Erdogan. Hij is op vrije voeten, maar mag Turkije niet verlaten.

Het Amsterdamse PvdA-raadslid Emre Ünver kent Volkan Çalişkan. Hij vindt de arrestatie 'bizar'. "Op het spandoek stond: Laat Nuriye en Semih leven. Ik zie niet in hoe dat kan wijzen op enige steun aan terroristen." Volgens hem blijkt dat de vrees van veel Turkse Nederlanders om naar Turkije op vakantie te gaan, gegrond was. "Mensen gaan nu naar Griekenland, of sluiten hun Facebookaccount af, de week voordat ze op reis gaan."

Van de interviews die ik heb gegeven, hoeft maar één zin in het verkeerde keelgat te schieten of ik kan opgepakt worden Kemal Kaan Çalişkan

Mehmet Cerit, hoofdredacteur van de krant de Kanttekening, voorheen Zaman Vandaag, verwacht niet dat Ankara zich veel aantrekt van buitenlandse druk. Turkije beschouwt mensen met de Turkse nationaliteit als onderdanen, ook als ze een tweede nationaliteit hebben. "Een autochtone Duitse mensenrechtenactivist zit nu al enige tijd vast. Duitsland probeert hem vrij te krijgen, maar er zit geen enkele beweging in. Erdogan is bezig zich te isoleren van Europa."

Kemal Kaan Çalişkan heeft besloten niet naar Turkije te gaan om zijn broer te bezoeken. "Van de interviews die ik heb gegeven, hoeft maar één zin in het verkeerde keelgat te schieten of ik kan opgepakt worden. Dat risico wil ik niet lopen."