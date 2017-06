Volgens de Republikeinen kwam de kogel van links

Mogelijk resulteert de aanslag op het Amerikaanse parlementslid Steve Scalise alsnog in politieke moord. Hoewel president Donald Trump aanvankelijk het publiek verzekerde dat Scalise er bovenop zou komen, ligt het Congreslid nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij werd woensdag door een man op een honkbalveld neergeschoten. De dader, de 66-jarige James T. Hodgkinson, kwam zelf bij de aanslag om het leven nadat hij door beveiligers werd neergeschoten.

Hodgkinson stond bekend als fel anti-Republikeins. Hij was tevens lid van de Facebook-groep “Beëindig de Republikeinse Partij”. In Amerika is daarom een discussie ontstaan over de polarisering in de maatschappij, die vergelijkbaar is met de discussie in Nederland na de moord in 2002 op Pim Fortuyn. En volgens de Republikeinen staat een ding vast: de kogels kwamen van 'links'.

Bernie Sanders De omgekomen aanslagpleger bleek een vrijwilliger te zijn geweest van de linkse senator Bernie Sanders tijdens zijn Democratische verkiezingscampagne. Sanders is fel anti-Trump en roept vaak op tot vreedzaam verzet. Dit verschaft de Republikeinen een stok om mee terug te slaan. Het midden in Amerika verdwijnt, het geweld wordt aangewakkerd door de culturele geluiden van links. Steve King, republikeins politicus Republikeins parlementslid Glenn Rhompson riep gisteren Amerikanen op om de ‘haatdragende retoriek’ en oproepen tot ‘verzet’ te verruilen voor ‘respect’. Zijn Republikeinse collega Steve King uitte gisteren op Twitter zijn zorgen over het huidige politieke klimaat: “Het midden in Amerika verdwijnt, het geweld wordt aangewakkerd door de culturele geluiden van links.” Het Amerikaanse Congreslid Nancy Pelosi reageerde woedend op deze uitlatingen. “Hoe durven zij zoiets te zeggen? Hoe durven ze?”, riep ze. Pelosi beschuldigt de Republikeinen ervan politiek munt te willen slaan van de aanslag. Daarnaast zei ze dat ze zelf ook bedreigd wordt, en doelwit is van rechtse lastercampagnes. Pelosi herinnerde de Republikeinen er ook aan dat Trump tijdens zijn verkiezingscampagne veelvuldig harde taal uitsloeg en dat zij zich dus niet zo “schijnheilig” moeten gedragen. Congreslid Nancy Pelosi beschuldigt de Republikeinen ervan politiek munt te willen slaan van de aanslag.

Wapenwetgeving Ondertussen grepen ook voor- en tegenstanders van strengere wapenwetgeving de aanslag aan om hun zaak te bepleiten. Familieleden van slachtoffers van vuurwapengeweld vroegen de politiek om strengere wapenwetten. Voorstanders van soepele wapenwetgeving, zoals de wapenlobby NRA, zeiden juist dat de “good guys met wapens erger hebben voorkomen”. Door het snelle ingrijpen van de beveiligers, kon de schutter namelijk onmiddellijk worden uitgeschakeld. Terwijl politici en maatschappelijke organisaties doorruziën zijn artsen druk bezig om het leven van Scalise te redden. Hij heeft verschillende botten gebroken, en daarnaast liep hij verwondingen op aan zijn organen waarbij hij veel bloed verloor.

