VN-vrouwenclub zit Rutte achter de broek bij vorming kabinet

Nederland doet het nu relatief goed in Europa. In het vertrekkende kabinet, van VVD en PvdA, was 46 procent van de ministers en staatssecretarissen vrouw. Dat is goed voor de vierde plek in Europa, na Zweden, Finland en Frankrijk.

Nog maar 36 procent van de Kamerleden is vrouw, dat is wereldwijd echt laag Marije Cornelissen, UN Women Nederland

De VN-vrouwenorganisatie is er niet helemaal gerust op dat het nieuwe kabinet ook een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen krijgt. Het ideaal is fiftyfifty, vindt de organisatie, die sinds een jaar een eigen afdeling in Nederland heeft. "De trend is helaas eerder dat het aantal vrouwen in de politiek terugloopt", zegt directeur Marije Cornelissen van UN Women Nederland. "In de Tweede Kamer steeg het aantal vrouwen tot en met 2010 langzaam, sindsdien is het weer aan het dalen. Nog maar 36 procent van de Kamerleden is vrouw. Dat is wereldwijd echt laag."