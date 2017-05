VN brandt zich niet aan advies over Curaçao

Zowel in de Tweede Kamer als op de eilanden klinkt onvrede over de huidige situatie. Curaçao en Sint Maarten zijn sinds 10 oktober 2010 autonome landen binnen het koninkrijk, maar Nederland blijft eindverantwoordelijk voor goed bestuur en rechtshandhaving. De VVD en SP willen het koninkrijk omvormen tot een soort gemenebest, naar Brits voorbeeld, met minder onderlinge verplichtingen.

Lees verder na de advertentie

Op verzoek van beide partijen brachten ambtenaren recent een bezoek aan enkele onderdelen van de Verenigde Naties in New York - onder meer aan het UN Department of Political Affairs dat zich bezig houdt met diplomatie, verkiezingen en vredesmissies, en de zogeheten ‘dekolonisatiecommissie’. Wat Plasterk wilde weten van de VN: hoe kan het koninkrijk zich het beste organiseren?

Ten eerste, vertelt Plasterk, “kregen we te horen wat we al wisten: Nederland mag, als voormalig kolonisator, niet eenzijdig besluiten de eilanden af te stoten. Dat willen we overigens ook niet. De eilanden kunnen, als vroegere kolonie, wel zelf besluiten het koninkrijk te verlaten.”

Binnen deze grenzen mogen de landen in het koninkrijk zelf de verhoudingen regelen. “De VN spreken zich hier verder niet over uit”, zegt Plasterk. “Er is daar geen sterke neiging ons de les te lezen.”

Wat Plasterk betreft, blijft alles zoals het nu is. Een gemenebest is onverstandig, vindt de minister. “De ingreep die we een maand geleden op Curaçao hebben gedaan, om de verkiezingen vooral door te laten gaan, zou in die situatie onmogelijk zijn.” Nederland staat dan machteloos.

Een andere mogelijkheid is een vaster verband, naar Frans voorbeeld. Als je op Sint Maarten de grens oversteekt naar Saint-Martin, wandel je opeens de EU binnen. Daar is Plasterk geen voorstander van. “Aan beide kanten van de oceaan zie ik onvoldoende draagvlak. Laten we proberen met de huidige verhoudingen het leven van mensen te verbeteren.”

Lees ook het interview met Ronald Plasterk: 'Het initiatief ligt nu bij de regering van Curaçao'

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.