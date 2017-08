Vlucht Thaise ex-premier komt militair bewind goed uit

Een dag voor de uitspraak die haar voor tien jaar in de cel had kunnen doen belanden, had Yingluck Shinawatra nog een belangrijke boodschap voor haar aanhangers. "Kom morgen niet naar de rechtbank", schreef ze op Facebook. Het oordeel van de rechtbank zou namelijk tot chaos kunnen leiden, verklaarde de ex-premier van Thailand.

Ik geloof niet dat ze als politicus hard genoeg is om dat offer te maken. Politiek analist Kan Yuenyong

Tot verbazing van velen kwam Yingluck vrijdag zelf ook niet naar de rechtbank om het vonnis aan te horen. Haar advocaat verklaarde nog dat ze ziek was, maar al snel drong door dat Thailands allereerste vrouwelijke premier - september 2011 tot mei 2014 - het land is ontvlucht. Naar verluidt is ze in Dubai, de woonplaats van broer Thaksin Shinawatra, de populaire ex-premier die in 2006 door het leger aan de kant is gezet en in zelfgekozen ballingschap leeft om een celstraf wegens corruptie te ontlopen.

Yingluck stond terecht vanwege een rijstsubsidieprogramma dat haar regering uitvoerde. Daarbij kocht de overheid massaal rijst in van boeren. De corruptie tierde welig en het programma koste het land grofweg 6,7 miljard euro. Drie jaar geleden kwam er een abrupt eind aan de rijstsubsidie toen het leger met een coup de macht greep. Yingluck werd afgezet en kreeg de hoofdrol in een omvangrijk rechtszaak tegen de politieke verantwoordelijken voor het rijstschandaal. Een celstraf van tien jaar hing boven haar hoofd. Haar voormalige minister van handel kreeg vrijdag 42 jaar cel.

Martelaar Yinglucks vlucht naar het buitenland was vermoedelijk de beste optie voor zowel de junta als zijzelf, zeggen politieke experts. Een celstraf had van haar een martelaar kunnen maken, wat zich tegen de junta had kunnen keren. Een vrijspraak zou haar partij in de kaart spelen bij de komende verkiezingen. Ook dat is tegen de wens van de junta, die Thailand met harde hand bestuurt en de Shinawatra-familie en hun aanhangers - de Roodhemden - als de belangrijkste politieke tegenstanders beschouwt. Ze had ervoor kunnen kiezen om naar de cel te gaan en een symbool voor het anti-juntaverzet te worden, als ware ze een opvolger van de Burmese politica Aung San Suu Kyi, zegt politiek analist Kan Yuenyong. "Maar ik geloof niet dat ze als politicus hard genoeg is om dat offer te maken. Zelf verwachtte ik al veel eerder dat ze het land zou ontvluchten, maar ze heeft lange tijd tegen de junta en de beschuldigingen tegen haar gevochten." Thailand moet een betere balans vinden om het land te besturen. De kloof die we nu hebben moet overbrugd worden. Politiek analist Kan Yuenyong Dat Yingluck wist weg te komen is desondanks opmerkelijk. Militairen hielden de ex-premier namelijk zo scherp in de gaten dat zij op sociale media klaagde over hun constante aanwezigheid. Volgens de Thaise krant Bangkok Post is er achter de schermen een deal gemaakt en hebben juntaleden haar geholpen weg te komen. De junta ontkent alle betrokkenheid, maar haar vlucht past in het plan de Shinawatra familie politiek uit te schakelen. Zestien jaar nadat Thaksin Shinawatra met een ruime meerderheid tot premier werd verkozen, betekent de zelfgekozen ballingschap van zijn zus mogelijk het einde van de politieke loopbaan van de Shinawatra's. Het politieke conflict dat Thailand sinds de opkomst van Thaksin diep verdeelt komt er echter niet mee ten einde. Met name onder de armere Thai in het noorden en het noordoosten van het land, waar Thaksin en Yingluck hun trouwste aanhang hadden, zit de onvrede diep. Zij accepteren niet dat een kleinere elite de macht heeft. Thaksin zette hun onvrede op de kaart, maar een oplossing is niet in zicht. Analist Kan Yuenyong waarschuwt dat Thailand een groter conflict riskeert als het niet lukt die onvrede weg te nemen: "Thailand moet een betere balans vinden om het land te besturen. De kloof die we nu hebben moet overbrugd worden."

Verkiezingen beloofd Thailand staat sinds mei 2014 onder militair bestuur. Juntaleider Prayuth Chan-ocha kondigde al verschillende keren verkiezingen aan, om die vervolgens weer uit te stellen. Voor 2018 zijn er opnieuw verkiezingen aangekondigd, al is het nog onbekend wanneer die plaatsvinden. Sinds 2001 zijn alle verkiezingen in Thailand met een ruime meerderheid gewonnen door de partij van Thaksin en Yingluck Shinawatra. Met name onder de arme bevolking krijgen zij veel steun. Dit tot onvrede van de elite die de macht niet graag uit handen geeft: het leger, het koningshuis en de koningsgezinde Geelhemden. De junta voerde vorig jaar een grondwet in die hun ook na verkiezingen veel macht geeft, bijvoorbeeld om wetsvoorstellen te blokkeren.

