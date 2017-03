Vier kandidaten met voorkeursstemmen de Kamer in

Zij kreeg de afgelopen weken veel aandacht met een plan om wereldwijd gezinsplanning te financieren nu president Donald Trump Amerikaanse fondsen terugtrekt. Ploumen behaalde 21.990 voorkeursstemmen.

Om een voorkeurszetel te behalen moet een kandidaat-Kamerlid een kwart van de kiesdeler halen. Dat is het aantal stemmen dat nodig is om één zetel te behalen. Die kiesdeler lag dit keer op ruim 70.000.

Het vierde Kamerlid dat zijn zetel te danken heeft aan voorkeursstemmen is CDA'er Maurits von Martels. De melkveehouder en wethouder in Dalfsen stond op plaats 44 maar behaalde 21.510 stemmen.

Bij GroenLinks stijgen twee mensen. Isabelle Diks, wethouder duurzame ontwikkeling in Leeuwarden behaalde 28.390 voorkeursstemmen. Daarmee zou zij eigenlijk ten koste van nummer 14 op de kandidatenlijst Lisa Westerveld in de Kamer komen. Omdat deze voormalig voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond en gemeenteraadslid in Nijmegen 17.828 stemmen haalt mag ze op het nippertje ook de Kamer in. Voor nummer dertien Paul Smeulders is het nieuws minder prettig. Hij zal voorlopig geen deel uitmaken van de veertienkoppige fractie.

Populariteit

Voor andere politici toonde het aantal voorkeursstemmen vooral hun populariteit aan. Bij de SP behaalde nieuwkomer in de Kamer Lilian Marijnissen 124.626 stemmen. Dat is fors meer dan de 57.956 stemmen voor Renske Leijten, de nummer twee van de lijst. Bij D66 passeerde Pia Dijkstra met 120.557 voorkeursstemmen nummer twee Stientje van Veldhoven. Die haalde 92.700 stemmen. Bij de VVD haalde Klaas Dijkhoff (146.226 voorkeursstemmen) nog bijna nummer twee Jeanine Hennis (148.431) in.

Lilian Marijnissen haalde meer stemmen dan de nummer twee van de SP. © ANP

GeenPeil behaalde slechts 4935 stemmen

Gisteren werd ook duidelijk dat GroenLinks de grootste op links is. De partij behaalde 3967 stemmen meer dan de SP. Van de partijen die de Kamer niet halen scoorde VNL het beste. De partij van Jan Roos behaalde 38.209 stemmen. Voor GeenPeil moet de uitslag een teleurstelling zijn. De partij wilde als een soort digitaal stemkastje voor zijn leden in de Kamer zitten, maar behaalde slechts 4935 stemmen. Voorzitter Bart Nijman zei gisteren dat hij al zijn kiezers persoonlijk kan bedanken nog voordat de zomertijd ingaat. GeenPeil heeft minder stemmen behaald dan De Burger Beweging, die lijsttrekker Ad Vlems via een loting aanwees. Ook de Niet Stemmers behalen meer stemmen. Dit initiatief van advocaat Peter Plasman wilde een eventuele bemachtigde zetel leeg laten om zo thuisblijvende kiezers te vertegenwoordigen.