Video van gesprek met Russische geldschieter brengt Oostenrijkse vicekanselier ten val

Het bekend worden van een zes uur durende video, waarop te zien is hoe Strache met een familielid van Russische oligarch brainstormt over de mogelijkheden voor zijn partij om met Russisch geld de Oostenrijkse media in de greep te krijgen, brengt Oostenrijk in een politieke crisis. Ze praten in de video ook over mogelijkheden om de Russen meer kansen te bezorgen bij grote Oostenrijkse staatsopdrachten.

Strache droomt er bijvoorbeeld van dat de Russin met haar geld een Oostenrijkse krant koopt

De voor Strache compromitterende video was een opzetje om hem in de val te lokken, het Russische familielid was een actrice. Het gesprek vond kort voor de verkiezingen van 2017 plaats in een villa op Ibiza vol met camera’s en microfoons. De video kwam vrijdag in handen van de Duitse krant Süddeutsche Zeitung en magazine Spiegel. Beide bladen zeggen geen idee te hebben wie de bron is.

Overtuigend De beelden zijn echter meer dan overtuigend. Zes uur lang droomt Strache er onder het genot van vele blikjes Red Bull en de nodige drank bijvoorbeeld van dat de Russin met haar geld de Oostenrijkse Kronen Zeitung koopt en zo de verkiezingscampagne een flinke duw kan geven. Ook heeft hij het over de oprichting van een onderneming met Russisch geld, die in toekomst de grote staatsopdrachten toebedeeld zal krijgen. Strache maakte zijn aftreden als vicepremier en FPÖ-voorzitter bekend na een gesprek met Kurz. Op een persconferentie zaterdagochtend werd omringd door FPÖ-collega’s. Vragen van journalisten wilde hij niet beantwoorden, maar in zijn verklaring schilderde hij zichzelf als slachtoffer van een samenzwering, waar volgens hem meerdere geheime diensten bij betrokken zijn.

Boosaardig Het gesprek met de Russin was volgens hem persoonlijk en hij had haar daarna nooit meer gezien. Het enige strafbare feit dat volgens hem heeft plaatsgevonden, was het maken van de geheime opname, die hij boosaardig en laaghartig noemde. Verder verontschuldigde hij zich aan kanselier Kurz en zijn vrouw voor zijn machogedrag jegens een knappe Russin. Ook Johann Gudenus, FPÖ-fractieleider in het parlement, heeft zijn functies neergelegd. Gudenus, die in Rusland heeft gestudeerd, was niet alleen de tolk tijdens het gesprek, maar ook de persoon die als eerste contact onderhield met de Russin.

