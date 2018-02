Vicepremier Australië treedt af na buitenechtelijke affaire

De leider van de conservatieve National Party lag onder vuur nadat bekend was geworden dat hij een buitenechtelijke affaire had met een medewerkster, die zwanger van hem is.

Door de affaire ontstond grote onenigheid in de coalitie met de Liberal National Party en de Liberal Party van premier Malcolm Turnbull. Joyce weigerde aanvankelijk op te stappen. Toen na dagen van negatieve media-aandacht ook collega’s hem afvielen, koos Joyce eieren voor zijn geld.

Verbod

Premier Turnbull stelde vorige week een verbod op seksuele relaties tussen bewindslieden en hun directe medewerkers in, nadat hij het gedrag van Joyce een 'ontstellend grote inschattingsfout' had genoemd.

Joyce werkte onder meer als uitsmijter in een nachtclub en als boer voordat hij als politicus grote populariteit vergaarde onder de rurale bevolking. Internationale bekendheid verwierf toen hij in een verbaal gevecht met Johnny Depp dreigde de honden van de acteur de nek om te draaien. Depp en zijn vrouw Amber Heard hadden de Yorkshire terriërs Pistol en Boo illegaal het land ingevlogen.

Vorig jaar, toen hij nog geen vicepremier was, moest hij zijn zetel in het parlement tijdelijk opgeven nadat bekend was geworden dat hij naast de Australische nationaliteit ook over de Nieuw-Zeelandse nationaliteit beschikte. Joyce won zijn zetel terug nadat hij zijn Nieuw-Zeelandse nationaliteit had opgegeven.

De centrumrechtse coalitie van Turnbull heeft een meerderheid van slechts één zetel. Doordat Joyce terugkeert naar het parlement behoudt de coalitie die nipte meerderheid.

Volgende week maandag kiest de National Party een nieuwe leider.

"Dit was een persoonlijke kwestie, die in de publieke arena is gesleurd", zei Joyce vorige week. "En ik geloof niet dat mensen in welke baan dan ook moeten aftreden vanwege persoonlijke kwesties."