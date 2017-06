Vicepremier Asscher dreigt met vertrek PvdA om lerarensalarissen

Als Rutte de salarissen van de leraren niet verhoogt, dan ‘moet hij dat met anderen regelen’, zei Lodewijk Asscher dinsdag tegen de NOS. Daarmee zei hij tussen de regels door dat de PvdA nog uit het kabinet kan stappen, al heeft dat nog maar weinig omhanden. Sinds de verkiezingen in maart is het demissionair.

Maar demissionair of niet, Asscher is behalve fractievoorzitter van de PvdA nog altijd minister van sociale zaken en vicepremier in Rutte-II. Hij vindt het hoog tijd dat de leraren meer gaan verdienen. “De werkdruk is heel hoog. Die leraren hebben een punt”, zei hij. “En het gaat beter met de economie dus er is ook ruimte voor zo’n salarisverhoging.”

Of Asscher nog minister is als de volgende begroting wordt vastgesteld, is nog niet duidelijk. Die begroting moet op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, worden gepresenteerd. In augustus moet de Raad van State er nog naar kunnen kijken. Is er voor die tijd een nieuw kabinet, dan heeft Asscher er niets meer over te zeggen. Maar mochten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wat langer over hun onderhandelingen doen, dan wel. Dan komt het maken van de begroting neer op de zittende bewindslieden.

'Gekkenwerk' Voor de tweede keer maakte Asscher gisteren duidelijk dat er in dat geval wat hem betreft wel wat moet veranderen. Behalve de lerarensalarissen eist hij ook een eerlijke koopkrachtverdeling. Vorige week zei hij dat ook al, in een interview in het AD. Met zijn verhulde dreigement van gisteren gaf Asscher extra lading aan die opmerkingen. Op de vraag wat hij ervan vond, noemde premier Mark Rutte de woorden van Asscher ‘gekkenwerk’. “Als dat zo belangrijk was, had dat dan eerder gedaan”, vond hij. “Of schuif aan bij de formatie. Een demissionair kabinet hoort terughoudend te zijn met allerlei nieuwe initiatieven, dat hoort ook een beetje bij het staatsrecht.” Mocht Asscher de daad bij het woord voegen en uit Rutte-II stappen, dan heet het kabinet dat resteert Rutte-III. Het kabinet dat eventueel wordt gevormd uit de onderhandelingen nu, zou dan het kabinet Rutte IV zijn.

