Vice-premier brengt Oostenrijkse regering ten val door videoflirt met Russische miljarden

Aanleiding voor de val van zijn regering zijn de geheime video-opnames die vrijdag bekend werden, waarin te zien is hoe FPÖ-topman en vice-premier Heinz-Christian Strache met een vermeende Russische zakenvrouw praat over Russische steun aan zijn partij.

Ik heb vandaag in mijn gesprekken met ver­te­gen­woor­di­gers van de FPÖ niet de indruk gekregen dat ze bereid zijn de koers van de partij te veranderen Sebastian Kurz

De zes uur durende video werd in 2017 in een luxe villa op Ibiza opgenomen, kort voor de parlementsverkiezingen die tot de coalitie van Kurz ÖVP en Straches FPÖ leidden. In de paar minuten die het Duitse dagblad Süddeutsche Zeitung en Der Spiegel vrijdag publiceerden, is onder meer te zien hoe Strache de Russin, een actrice die hij aanziet voor de nicht van een grote Russische oligarch, vraagt om de Oostenrijkse Kronen Zeitung, de meest invloedrijke krant van het land, te kopen.

Belastingontwijking Zodra ze het blad gekocht heeft, meent hij, moet een deel van de redactie worden vervangen, zodat de Krone in de laatste weken voor de verkiezingen zijn partij gaat pushen. Strache verwijst uitdrukkelijk naar de wijze waarop de Hongaarse premier Viktor Orbán het grootste deel van de media in handen heeft gekregen. Daarnaast praat hij over veranderingen bij de publieke omroep ORF, legt hij uit hoe de Russin zijn partij kan financieren zonder dat de belasting daarachter komt en belooft hij haar forse staatsopdrachten in ruil voor haar hulp. Bovendien laat hij zich buitengewoon neerbuigend uit over zijn toekomstige coalitiepartner Sebastian Kurz. Hoewel Kurz met dat laatste duidelijk niet erg blij was, heeft dat voor hem niet de doorslag gegeven om de samenwerking op te zeggen, zei hij tijdens de persconferentie. Hoewel hij vraagtekens heeft bij het illegale karakter van de video, verandert dat volgens hem niets aan de feiten. De beelden maken duidelijk dat Strache bereid is tot machts- en belastingmisbruik en geen respect heeft voor democratie en vrije media. De FPÖ schaadt daarmee de koers van de regering en het aanzien van Oostenrijk. “Bovendien heb ik vandaag in mijn gesprekken met vertegenwoordigers van de FPÖ niet de indruk gekregen dat ze bereid zijn daadwerkelijk de koers van de partij te veranderen,” aldus Kurz, die daarmee duidelijk maakte dat hij ondanks alles wel degelijk overwogen heeft de coalitie voort te zetten.

Nieuwe verkiezingen Een andere coalitiepartner is er volgens hem niet. Hij wil geen regering met de socialistische SPÖ en alle andere oppositiepartijen zijn te klein voor een meerderheidscoalitie. Daarom riep hij kiezers aan het einde van zijn rede op om over enkele maanden opnieuw op hem te stemmen om hem de kans te geven zijn hervormingspolitiek voort te zetten. Een kleine acht uur voordat Kurz zijn persconferentie gaf, had Strache al bekend gemaakt dat hij al zijn politieke functies neer zou leggen. Daarbij gaf de FPÖ-voorman de media en buitenlandse inlichtingendiensten de schuld van zijn afgang. Zijn uitspraken in de video deed hij af als machogedrag tegenover zijn knappe gastvrouw onder invloed van drank. Het gesprek met de Russin was volgens hem puur persoonlijk en het enige strafbare feit dat volgens hem heeft plaatsgevonden was de geheime opname zelf, die hij boosaardig en laaghartig noemde. Verder verontschuldigde hij zich tegenover kanselier Kurz en tegenover zijn vrouw voor zijn gedrag. Overigens is onduidelijk wie de video precies heeft gemaakt. Spiegel en Süddeutsche, die de beelden vrijdag publiceerden, kregen de opnames een week geleden van een onbekende. Ze besloten tot publicatie over te gaan na grondig onderzoek naar de echtheid. De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen loofde de media voor hun rol als waakhonden van de democratie. Hij noemde nieuwe verkiezingen een eerste stap, maar daarnaast moet er volgens hem moet diepgaand, ook justitieel, onderzoek komen naar de uitspraken die Strache heeft gedaan.

