Verzet tegen Erdogan groeit in Turkije: ‘Zonder vaste banen haken wij af’

Busladingen politieagenten rijden op een vroege zondagochtend de Turkse provinciestad Samsun binnen. Met zware dranghekken sluiten ze de toegang tot het Plein van de Republiek hermetisch af. Zes hijskranen takelen een portret omhoog van de man die hier later op de dag een toespraak komt geven. President Erdogan is op campagne.

Een kleine 350 kilometer verderop treft ook Isa Pekdogan de laatste voorbereidingen. De 39-jarige vader van twee kinderen draait lange nachtdiensten als beveiliger van een overheidsgebouw in Ankara. Maar vandaag verdrijven de zenuwen de slaap. Even na zonsopgang vertrekt hij met een groep vrienden vanuit zijn woonplaats Kirikkale richting Samsun. Pekdogan heeft een boodschap voor Erdogan.

Pekdogan is de oprichter van een nieuwe protestbeweging; zijn facebookpagina telt zo’n twintigduizend volgers. De groep eist betere arbeidsvoorwaarden voor werknemers van overheidsinstanties. De AKP-regering besteedde veel van hun banen uit aan privébedrijven die slechter betalen en vaak geen sociale zekerheid bieden. In plaats daarvan willen de actievoerders vaste banen in dienst van de staat. ‘Kadro’ heet dat in Turkije – een codewoord voor een fatsoenlijk salaris en arbeidszekerheid.

Beloften nakomen

In de aanloop naar de lokale verkiezingen van 31 maart is Pekdogans beweging vastbesloten die eis te laten horen. Desnoods als de president zelf aan het woord is. Vorige maand hadden de actievoerders het lef door Erdogans toespraak in de stad Sivas heen te schreeuwen. De president reageerde zichtbaar geïrriteerd. “We hebben jullie al vaste banen gegeven. Verwacht niets van ons. En stop met provoceren.”

Maar Pekdogan heeft weinig weg van een provocateur. Hij verwijst naar Erdogan als ‘de hooggeachte president’ en spreekt plechtig over zijn ‘drie kernwaarden’: de natie, het vaderland en de staat. “Wij willen gewoon dat de regering haar beloften nakomt”, zegt hij. “Er zijn ons meer vaste banen beloofd, maar daar is niets van terechtgekomen. Van onze flexcontracten kunnen we in de huidige economische crisis nauwelijks rondkomen.”

Zijn zorgen wijzen op groeiende onvrede in Erdogans achterban. Sinds de Turkse lira vorig jaar zomer instortte is de koopkracht gekelderd. De prijs van basale levensmiddelen als groente en fruit is in één jaar zelfs meer dan verdubbeld. “De elites die toch al tegen Erdogan waren, merken daar minder van”, aldus Pekdogan. “Maar juist onder aanhangers van de regering nemen de zorgen toe. Negentig procent van onze beweging stemde voorheen op de AKP en coalitiepartner MHP.”

De sociale druk om op Erdogan te stemmen is groot, vooral op de werkvloer. Onze bazen dreigen met ontslag. Isa Pekdogan

Tegelijkertijd komt precies dit deel van Turkije niet snel in opstand. In conservatieve kringen is kritiek op je eigen staat uit den boze, legt Pekdogan uit. “De sociale druk is groot, vooral op de werkvloer. Onze bazen dreigen met ontslag. Zelfs onze eigen vakbonden werken ons tegen. Ze zijn allemaal bang dat hun positie in het geding komt. Zeker nadat Erdogan zo fel op ons had gereageerd in Sivas.”

“Burgers zijn bang voor hun regering”, zegt Pekdogan ernstig. “Maar ik niet. Ik ben alleen bang voor God.” Met die woorden vertrekt hij naar het Plein van de Republiek. De president kan ieder moment aankomen.