Verwarring alom over de afspraken die Kim en Trump maakten

Donald Trump landde vanochtend als overwinnaar in Washington. “Iedereen kan zich nu veel veiliger voelen dan op de dag dat ik aantrad. Er gaat niet langer een nucleaire dreiging uit van Noord-Korea”, twitterde Trump. Tijdens de topconferentie dinsdag in Singapore met president Kim Jong-un had hij niet alleen Noord-Korea op zijn plaats gezet, maar ook zijn voorganger: “President Obama zei dat Noord-Korea ons grootste en gevaarlijkste probleem was. Niet langer - slaap rustig vannacht.”

Bij de Democraten, die Trump dinsdag nog wel enig krediet hadden gegeven voor de gedurfde stap om Kim te ontmoeten, oogstte hij spot met die stelling. “Op wat voor planeet leeft de president?” vroeg hun fractievoorzitter in de Senaat, Chuck Schumer, zich af.

Berichten uit Noord-Korea suggereren bovendien dat Trump in Singapore meer weerwerk kreeg dan hij voorgeeft. De staatsmedia prijzen daar Kim Jong-un voor belangrijke concessies die hij loskreeg, hoewel het door beide leiders ondertekende document die niet noemt. Zo zouden de VS hebben ingestemd met ‘het belang van het principe van stapsgewijze en gelijktijdige actie bij het bereiken van vrede, stabiliteit en denuclearisatie’. In het openbaar vinden de VS tot nu toe dat Noord-Korea in één klap afscheid moet nemen van zijn nucleaire arsenaal en installaties, voordat er kan worden begonnen met het opheffen van sancties tegen het land.

Legeroefeningen

Verwarring over de precieze afspraken die in Singapore gemaakt zijn, was er ook binnen de regering-Trump. In een gesprek met Republikeinse Congresleden zei vice-president Mike Pence dat Trump weliswaar had beloofd gezamenlijke oefeningen van Amerikaanse en Zuid-Koreaanse leger te stoppen, maar dat het daarbij alleen ging om war games, grootschalige simulaties van een oorlog met Noord-Korea. Maar toen een Republikeinse senator opgelucht concludeerde dat sommige oefeningen dus wel zouden doorgaan, reageerde een woordvoerder van de vice-president meteen dat het daarbij alleen om ‘trainingen’ ging. Ook het ministerie van defensie zat op die lijn, maar toen media om nadere uitleg vroegen over het verschil daartussen, zei een woordvoerder alleen dat het ministerie zich ‘zou schikken naar de wensen van de president’.

Republikeinse Congresleden benadrukten dat ze het opschorten van de oefeningen als iets tijdelijks zien. “Met grote oefeningen stuur je een boodschap naar Noord-Korea dat ze een oorlog met Zuid-Korea en de VS zullen verliezen. Maar ik wil ze wel een adempauze gunnen, om te zien of we een akkoord kunnen bereiken”, zei senator Lindsey Graham, doorgaans een voorstander van de harde lijn.

Als er eenmaal concrete afspraken zijn met Noord-Korea, dan willen de Republikeinen dat die aan de Senaat worden voorgelegd in de vorm van een verdrag. Het heeft daar een tweederde meerderheid nodig, maar eenmaal aangenomen heeft zo’n verdrag een lange houdbaarheidsdatum, zei fractievoorzitter Mitch McConnell. Als voorbeeld van hoe het niet moet, wijzen de Republikeinen op het in 2015 gesloten nucleaire akkoord met Iran, dat door toenmalig president Barack Obama niet aan de Senaat werd voorgelegd. Daardoor kon het door zijn opvolger Donald Trump met een simpele pennenstreek worden opgezegd.