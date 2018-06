Verwarrende verkiezingen in Kansas: Ron Estes voert bikkelharde campagne tegen Ron Estes

“De huidige afgevaardigde is de personificatie van het moeras in Washington”, schrijft de nieuwe Ron Estes op zijn campagnesite. "Ik geloof dat Republikeinen in Kansas een Ron Estes verdienen die op komt dagen en ze vertegenwoordigt."

Verder is er eigenlijk nog weinig bekend over de tegenkandidaat. Met de toon en het hoofdlettergebruik in zijn tweets profileert hij zich als een Trump-achtige bestrijder van de gevestigde Republikeinse orde. Een verslaggever van The Wichita Eagle, die aanbelde voor nadere informatie, bleef voor een dichte deur staan, 'hoewel er binnen wel honden blaften.'