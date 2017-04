Verwachte opkomst Turks referendum niet gehaald

Dat blijkt uit cijfers van het Turkse verkiezingsorgaan YSK, vrijgegeven door de sociaal-democratische partij CHP.

De opkomst was iets hoger dan bij de Turkse parlementsverkiezingen in 2015. Door de felle campagne hoopte zowel het ja- als het nee-kamp op een opkomst van 60 procent. Desondanks zegt Mustafa Aslan, campagneleider van het ja-kamp, blij te zijn met de opkomst. “Veel Turks-Nederlandse kiezers hebben in Antwerpen of Düsseldorf gestemd, dus de werkelijke opkomst zal hoger uitkomen.” Bussen van het ja-kamp reden volgens hem zeker 6200 stemmers vanuit Nederland naar België en Duitsland.

Ook Huseyin Sayilgan, campagneleider van de AK-partij in Noord-Holland, noemt het referendum een succes, ‘ondanks de tegenwerking vanuit Nederland’. Volgens Sayilgan is het Nederlandse ja-kamp in aanloop naar het referendum ‘systematisch onderdrukt’. “We konden geen zalen huren, niet bij elkaar komen. De Nederlandse media hebben partij gekozen.” Hij is blij dat desondanks de helft van de Turkse Nederlanders ging stemmen.

Lager dan verwacht

Arzu Ozalp van de sociaal-democratische partij CHP is minder tevreden met de opkomst. “Wij hadden op meer gehoopt.” Ozalp zat tijdens het referendum met CHP-waarnemers in de stemlokalen om de stembusgang te controleren. De gespannen sfeer die ze had verwacht, bleef beperkt. “Eén keer ging een voorstander van de AK-partij met een Koerdische HDP’er op de vuist in Den Haag. Dat was een uitzondering.” Circa drie miljoen mensen buiten Turkije hebben het recht mee te doen aan het referendum. Van de Europese landen heeft Duitsland met 1,4 miljoen de meeste Turkse kiezers, in Frankrijk zijn er 325.000, in België zijn het er 137.000.

Froukje Santing, journalist en Turkije-expert, vindt de opkomst in Nederland ook lager dan verwacht. “Gezien de polarisatie en de spanningen in de aanloop naar het referendum had ik een hogere opkomst verwacht.” Santing denkt dat ook Ankara op meer had gehoopt. “De vraag is of meer ja- of nee-stemmers naar de stembus zijn gegaan. Juist deze keer had ik het gevoel dat meer nee-stemmers zouden gaan, omdat er zoveel op het spel staat.”