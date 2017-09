Vertrouweling van Le Pen: Frankrijk dreigt te worden opgeheven

Op een tafeltje in de wachtkamer van Fréjus ligt het laatste nummer van het gemeenteblad. De cover toont de fonkelnieuwe moskee van dit stadje aan de Côte d'Azur. De kop luidt: Schande! Het gebedshuis had er volgens burgemeester David Rachline van het Front National nooit mogen staan. De bouwvergunning is op frauduleuze manier verstrekt door het vorige rechtse stadsbestuur.

Lees verder na de advertentie

Rachline hoort tot de inner circle van Marine Le Pen, hij was haar campagneleider bij de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen

Sinds hij drie jaar geleden werd gekozen, doet Rachline (29) er alles aan om het gebouw af te laten breken. Tevergeefs. Een rechter oordeelde in mei dat de vergunning niet aan de eisen voldeed, maar dat dit onvoldoende is om de vernietiging ervan te gelasten. "Heel betreurenswaardig", zegt Rachline, die zich excuseert omdat hij een uur te laat is voor de afspraak. "Ik krijg gelijk, maar daar laat justitie het bij. De regels zijn voor iedereen hetzelfde, maar ze gelden opeens niet voor een islamitische vereniging die een illegale moskee heeft gebouwd. Met instemming van mijn voorgangers die electorale overwegingen hadden."

Rachline hoort tot de inner circle van Marine Le Pen, hij was haar campagneleider bij de presidentsverkiezingen eerder dit jaar. Hij is nog senator, maar geeft zijn zetel deze maand op nu er een nieuwe wet in werking treedt die een einde maakt aan het 'mandaat-stapelen'. Dit stelt politici in staat stelt meerdere, niet zelden profijtelijke functies combineren. Voor Rachline is de keus voor Fréjus (53.000 inwoners), de plaats waar hij opgroeide, vanzelfsprekend. "Dat ben ik verplicht aan mijn kiezers hier."

Wanneer dacht u: het Front National is mijn partij?

"Mijn ouders interesseerden zich niet voor politiek, mijn vader deed in verzekeringen en stemde voor de socialisten. Mijn moeder werkte in een schoolkantine en heeft nooit gestemd voor ik actief werd. Maar ik sloeg als kind al nooit een vragenuur op tv over. Toen Jean-Marie Le Pen in 2002 de tweede ronde van de presidentsverkiezingen haalde heb ik me gelijk aangesloten bij de partij, ik was vijftien. Hij was zo anders dan de rest."

Wat had hij wat anderen niet hadden?

"Bij Le Pen voelde je meteen aan alles dat hij het over de echt belangrijke thema's had. En hij is een visionair gebleken: de immigratie en de Europese Unie beheersen de actualiteit nu al jaren. Le Pen waarschuwde ons in de jaren tachtig van de vorige eeuw voor de gevaren van het islamisme, het terrorisme en de gevolgen van de globalisering, van het verdwijnen van grenzen voor onze welvaart."

Wat is het grootste gevaar dat Frankrijk bedreigt?

"Dat het land wordt opgeheven, zo eenvoudig is het. Op internationale podia klonk de stem van Frankrijk nog nooit zo zwak als nu. De soevereiniteit, de vrijheid van het Franse volk ligt systematisch onder vuur. Van de EU bijvoorbeeld, die de deur open heeft gezet voor oneerlijke concurrentie, zie de gedetacheerde werknemers uit Oost-Europa."

"Als wij onze belangrijkste scheepswerf, STX in Saint-Nazaire, willen beschermen tegen een overname door Italianen, moeten wij dat voorleggen aan Brussel. De bezuinigingen van Macron zijn het gevolg van de begrotingsregels van de eurozone die niet in ons belang zijn."

Het Front National moet niet kiezen voor het een of het ander, maar het juiste evenwicht houden

De EU heeft toch ook voordelen? Polen hebben bijvoorbeeld meer te besteden omdat ze zoveel in West-Europa werken. Dat geld wordt uitgeven in Franse winkels in Polen, zoals de supermarktketen Carrefour.

"De winst van Carrefour gaat naar aandeelhouders en beleggers, naar de Londense City of weet ik veel waar. Naar de vrienden van Macron zeg maar. Wat hebben gewone burgers die hun baan kwijt zijn omdat hun fabriek vertrok naar een lageloonland binnen de EU aan de stijgende winsten bij Carrefour? Wij willen de belangen verdedigen van de mensen die wonen en werken in Frankrijk, niet van de elite van de globalisering."

Wat moet er gebeuren volgens u?

"Wij pleiten voor intelligent protectionisme. Wij hebben hier een bloemenkweker in Fréjus die een strijd op leven en dood voert omdat hij te maken heeft met concurrentie uit Spanje waar arbeid goedkoper is en de lasten lager. Die Spaanse producten zou je dus zwaarder moeten belasten om een eerlijke markt te krijgen."

Kan Frankrijk ook iets aan de Europese Unie hebben?

"Niet op deze manier. Frankrijk moet zijn politieke, territoriale, economische en monetaire autonomie terug krijgen. De Franse wet moet boven de Europese gaan. Een Europa dat werkt is een Europa van vrije natiestaten. Samenwerken is mooi, het succes van Airbus is daar een goed voorbeeld van. Maar daar hebben we geen ongekozen technocraten voor nodig, alleen maar een stel intelligente ondernemers."

Marine Le Pen deed het minder goed dan verwacht bij de verkiezingen van mei. Haar rechterhand Florian Philippot, die hier de schuld van kreeg, stapte gisteren op. Volgens Philippot moet het FN meer zijn dan een anti-immigratieclub. Het moet een sociaal gezicht tonen en de euro opgeven. Hoe nu verder?

"Het Front National moet niet kiezen voor het een of het ander, maar het juiste evenwicht houden. Het beschermen van de Franse identiteit is naar mijn idee net zo belangrijk als de monetaire kwestie. Alleen vanuit een middenpositie kunnen wij nog meer mensen achter ons krijgen."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

© Vonq - Mirjam riemens

Hoe zou het immigratiebeleid er uit zien als het Front National het voor het zeggen had?

"Bijzonder restrictief, vooral op het gebied van gezinsvorming en -hereniging. Wij laten nu 230.000 legale immigranten per jaar toe, dat zouden er maximaal 10.000 moeten zijn. Dat is in overeenstemming met wat wij aankunnen. Het algemene principe bij immigratie moet zijn dat wij zelf uitmaken wie wij ontvangen. Echte asielzoekers en studenten die hier willen studeren om later het land van herkomst te ontwikkelen blijven welkom."

Hoort de islam volgens u bij Frankrijk?

"Ik denk dat de islam zelf antwoord moet geven op die vraag. Als moslims de waarden van Frankrijk respecteren is er geen probleem. De meerderheid doet dat waarschijnlijk ook. Maar wij keren ons tegen het communautarisme: tegen de neiging van moslims om zich terug te trekken op eilandjes binnen de nationale gemeenschap. Wij willen geen aparte zwemuurtjes voor moslima's en als een moslima, of haar man, in een ziekenhuis een vrouwelijke arts eist zeggen we nee. In Frankrijk gelden de wetten en regels van de republiek, we willen geen multi-cultuur. Wie hier verblijft, is in de eerste plaats Fransman en daarna pas moslim, katholiek, boeddhist of wat dan ook. Maar dat principe vechten sommige moslims aan, kijk naar de boerkini-affaire van vorig jaar."

Een deel van de moslims - nogmaals, niet allemaal - valt ons land, onze cultuur aan

U was een van de burgemeesters die de boerkini vorig jaar verbood.

"Ja, maar de Raad van State heeft alle verboden nietig verklaard. Prima, maar dan moeten we dus de wet veranderen, zou je denken. Dat heeft ons parlement nagelaten, een dramatische misser. Het Front National wil als enige partij een veel duidelijker aanpak die er voor zorgt dat dit land kan blijven wat het is. Vandaar dat we hebben gepleit voor een totaalverbod op de hoofddoek, een verbod in de hele openbare ruimte. Wij kennen in Frankrijk een scheiding tussen kerk en staat, daar moeten we veel meer de nadruk op leggen."

De scheiding tussen kerk en staat strekt zich toch niet uit tot de straat of het bos?

"Nou, wat ons betreft wel. Wij kennen sinds 2004 een verbod op alle 'ostentatieve religieuze tekenen' in het openbaar onderwijs. Deze wet, die het hoofddoekverbod wordt genoemd, zou overal van kracht moeten zijn."

Maar er is vrijheid van godsdienst. U wekt de indruk, ook met uw verzet tegen de moskee hier, dat u de islam aanvalt.

"Ik val geen godsdienst aan. Het is eerder andersom. Een deel van de moslims - nogmaals, niet allemaal - valt ons land, onze cultuur aan. Dan moet je niet met de armen over elkaar blijven zitten. Frankrijk telt volgens het ministerie van binnenlandse zaken 120 radicale moskeeën. Islamisten in Frankrijk verspreiden heel bewust een ideologie om ons te ondermijnen en de hoofddoek is het uithangbord van die ideologie. Het begint met boerkini's op het strand of boerka's, met stukjes territorium die niet langer bij dit land horen. En het eindigt met jihadisten die mensen doodrijden met een busje zoals we hebben gezien in Barcelona. Je moet niet naïef zijn en in durven grijpen."

Frankrijk gaat volgens mensenrechtenorganisaties nu al te ver in de strijd tegen terreur. De noodtoestand zou fundamentele vrijheden bedreigen.

"Dat beeld klopt van geen kant. Nu wordt er alleen een doodenkele keer een imam het land uitgezet. Wij zeggen: stuur per direct alle radicale imams weg, sluit alle haatmoskeeën. De moskee hier is een heel ander verhaal. Die is illegaal gebouwd en moet dus gewoon verdwijnen."

Kan je Frans zijn als je uit een ander land komt?

"Natuurlijk kan dat. Het Front National is geen partij van etno-nationalisten, het draait bij ons niet om bloedbanden of huidskleur. Mijn overgrootouders kwamen trouwens uit de Oekraïne, de Rachlines waren een tsaristische familie die na de oktober revolutie van 1917 in Frankrijk belandde. Het is allemaal heel eenvoudig. De Republiek is één en ondeelbaar, dat is een. En twee: er zijn Fransen van oude en meer recente datum. Maar of ze nu een immigratieachtergond hebben of niet, of ze hier nu geboren zijn of niet, staatsburgers hebben allemaal dezelfde rechten en plichten. Daarom gaan wij er van uit dat de verzorgingsstaat, die de vrucht is van wat samen hebben opgebouwd, er alleen is voor Fransen, niet voor buitenlanders."

Wij willen graag echte democratie. Dus zonder de EU die voor ons beslist

Het FN krijgt altijd veel kritiek op dit idee van de 'priorité nationale'.

"Ja, ik heb dit tijdens de campagne honderd, misschien tweehonderd keer uitgelegd aan journalisten. Het is géén discriminerende maatregel, omdat nationaliteit en niet etniciteit het criterium is. Maar niemand is in die toelichting geïnteresseerd, het FN wordt nog steeds gedemoniseerd. Zo werkt het systeem: ze moeten de boodschap verspreiden dat wij racistische monsters zijn."

Is de democratie het enig denkbare politieke stelsel voor u?

"Natuurlijk, maar wij willen graag echte democratie. Dus zonder de EU die voor ons beslist. Maar met evenredige vertegenwoordiging, zodat we meer zetels in het parlement hebben. We hebben nu een schandelijk systeem: in mei stemden 10,6 miljoen kiezers, 33,9 procent van het totaal, op Marine Le Pen en uiteindelijk kregen we 8 van de 577 zetels in de Assemblée Nationale. Daar is heel eenvoudig iets aan te doen."

UIT DE NAVO, UIT DE EURO, UIT DE EUROPESE UNIE Poetin of Trump? Poetin. Vanwege zijn respect voor het internationale recht. Trump is te oorlogszuchtig. In of uit de Navo? Er uit. Niet langer aan de Amerikaanse leiband die islamisten aan de macht hielp in Libië en Irak. In of uit de Euro? Er uit. Frankrijk is nu niet concurrerend genoeg met de euro omdat we niet kunnen devalueren. In of uit de EU? Uit de EU.