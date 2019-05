Vertrekkend senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol wil ook nog wel een keer minister-president worden

Alleen haar hand ging die avond omhoog, op de vraag wie er morgen premier zou willen worden, mocht de nood aan de vrouw zijn. Ankie Broekers-Knol kan er nog niet over uit. De vraag klonk aan het eind van een bijzondere viering van 100 jaar algemeen kiesrecht voor vrouwen, op 9 mei in een ­Amsterdams theater.

Met andere vrouwelijke politici zoals de ministers Sigrid Kaag, Carola Schouten en staatssecretaris Mona Keijzer had Broekers-Knol een toneelstuk opgevoerd van de debatten die leidden tot deze politieke doorbraak. “Ik speelde Henri Marchant, het Kamerlid dat de initiatiefwet indiende voor het vrouwenkiesrecht. Een liberaal, dat wil ik toch even gezegd hebben.” En toen was er die slotvraag van de debatleider, aan een zestal ­ervaren politici. “Bizar. Heel opmerkelijk. ­Beter kun je het contrast niet zien tussen iets met de mond belijden en concreet iets doen. Premier zijn lijkt mij juist geweldig.”

Broekers-Knol stak wel vaker haar hand op. In een cafézaaltje waar de VVD-afdeling Bloemendaal bijna twintig jaar geleden vergaderde, toen de voorzitter aan het eind van de avond zei: ‘Oh ja, we kunnen nog kandidaten noemen voor de Eerste Kamer’. “Dat lijkt mij wel wat”, had ze gezegd. Na twaalf jaar in de ­gemeenteraad en als jurist aan de universiteit Leiden kon ze putten uit een ruime ervaring.

Vrijwel vlekkeloos voorzitterschap

Ook in de Eerste Kamer ging die hand ­omhoog, in 2013. Voorganger Fred de Graaf was als voorzitter in ongenade gevallen, omdat hij Geert Wilders uit een protocollaire commissie zou hebben geweerd bij de inhuldiging van de Koning. De VVD-top wilde even geen partijgenoot naar voren schuiven. Daar dacht de senaatsfractie anders over. Of het niet iets voor Ankie was? Ze won na drie stemrondes.

En nu zit ze midden in de hectische laatste dagen van haar zesjarige, vrijwel vlekkeloze voorzitterschap. Ze gaf ruimte aan het debat, maar was ook niet te beroerd een enkele keer de microfoon uit te zetten als een senator het te bont maakte. Ministers die haar opbelden om te pleiten voor een spoedbehandeling van hun wet, kregen, als het onredelijk was, te horen: zo werkt het hier niet. Toch zit de agenda voor de resterende drie vergaderdinsdagen tjokvol. Deels ook met belangrijke wetgeving, waarbij uitstel minstens een half jaar tijdverlies zou veroorzaken. “Dit kabinet is al niet zo voortvarend geweest met het maken van wetten. De nieuwe senatoren zouden dan de ­behandeling voor een deel opnieuw moeten doen.”

Vanuit haar werkkamer kijkt ze – net als de premier – over de Hofvijver, richting het standbeeld van raadspensionaris Johan van ­Oldenbarnevelt. Naar zijn resten gaat gezocht worden tijdens de aanstaande verbouwing van het Binnenhof, een enorm project, inclusief tijdelijke verhuizing, waar ze zich stevig tegen aan bemoeide en dat ze graag nog had meegemaakt. “Maar die opgraving had van mij niet gehoeven. Straks vinden ze een botje, en dan begint het, dan wil je de hele man vinden. Leg daar bij dat standbeeld jaarlijks een krans, zou ik zeggen.” Het is geen geheim dat Broekers-Knol nog twee jaar had willen blijven, maar de VVD-top wilde verjonging.