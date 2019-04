Verrassing bij Partij voor de Dieren: de leden kiezen een 24-jarige outsider tot voorzitter

De afgelopen drie jaar was Wolswinkel voorzitter van PINK!, de jongerenorganisatie van Partij voor de Dieren. Zijn overwinning is opvallend, want het bestuur droeg secretaris Boshart voor; die zag het als de gedroomde opvolger van Floriske van Leeuwen, die niet herkiesbaar was. Boshart was in 2002 een van de medeoprichters van de PvdD en zit al sinds 2013 in het landelijk bestuur. Ze blijft aan als secretaris.

Tegen het NRC zei Boshart verbaasd te zijn over de keuze van de leden. “Je verwacht niet dat als je een stabiel, ingewerkt bestuur hebt, er ineens een outsider bijkomt. We verwelkomen zijn jeugdigheid en enthousiasme, maar hij zal zich snel moeten inwerken.”

Ik ervaar al sinds het eerste moment hoe moeilijk het kan zijn om ideeën bij de partijtop terecht te krijgen Sebastiaan Wolswinkel, voorzitter Partij voor de Dieren

Transparant Wolswinkel wil de Partij voor de Dieren transparanter en democratischer te maken. “Mijn kandidatuur komt niet uit het niets”, zegt hij in een filmpje waarin hij zijn keuze om zich verkiesbaar te stellen als voorzitter toelicht. “Ik ben al vijf jaar betrokken bij de partij en ervaar al sinds het eerste moment hoe moeilijk het kan zijn om ideeën bij de partijtop terecht te krijgen. Ik vind dat dialoog, opbouwende kritiek en frisse ideeën goed zijn voor de partij. Daar wil ik ruimte voor maken.” De nieuwe voorzitter wil onder andere dat de notulen van bestuursvergaderingen openbaar worden voor afdelingsbesturen en provinciale werkgroepen en dat gewone leden hun bestuursleden tijdens congressen kunnen ondervragen. Ook wil hij dat de leden van de jongerenorganisatie PINK! een actievere rol krijgen in de moederpartij.

