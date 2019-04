Verrassing bij Partij voor de Dieren: de leden kiezen een 24-jarige outsider als voorzitter

De nieuwe voorzitter van de Partij voor de Dieren wil dat lokale afdelingen meer autonomie krijgen. Volgens de 24-jarige Sebastiaan Wolswinkel zijn de mensen in de partijtop de afgelopen jaren te veel op hun hoede geweest. “Ze wilden voorkomen dat onze partij zou afglijden naar een grijs midden, zoals ze met eerdere idealistische partijen als D66 hadden zien gebeuren. Maar daardoor zijn ze volgens mij ook te voorzichtig geweest tegenover mede­leden.”

‘We verwelkomen zijn jeugdigheid en enthousiasme, maar hij zal zich snel moeten inwerken’

Wolswinkel was de afgelopen drie jaar voorzitter van de jongerenpartij Pink! en werd afgelopen zondag op het partijcongres verkozen tot landelijk partijvoorzitter. Met twaalf stemmen verschil versloeg de jonge wiskundeleraar de huidige secretaris van het landelijk bestuur, Elze Boshart.

Transparanter en democratischer Zijn overwinning is opvallend, want het bestuur van de PvdD had Boshart voorgedragen. Zij was in 2002 een van de medeoprichters van de partij en maakt al sinds 2013 deel uit van het landelijk bestuur. Tegen NRC zei ze verbaasd te zijn over de keuze van de leden voor een ‘outsider’. “We verwelkomen zijn jeugdigheid en enthousiasme, maar hij zal zich snel moeten inwerken.” De nieuwe voorzitter wil de PvdD transparanter en democratischer maken. “Ik merkte dat er heel veel positieve energie beschikbaar was bij de partij die niet benut werd”, zegt hij. Wolswinkel vindt onder meer dat de leden bij ieder congres de kans moeten krijgen het partijbestuur te ondervragen over het hoe en waarom van hun handelen en dat de notulen van bestuursvergaderingen openbaar worden voor afdelingsbesturen en provinciale werkgroepen.

Democratiseringsagenda Bovendien wil hij dat de leden van de jongerenorganisatie Pink! een actievere rol krijgen in de moederpartij. Wolswinkel: “Het is een fase van groeipijn waar we doorheen moeten, daar komt het op neer. Maar we gaan er wel veel sterker uitkomen.” Tegenkandidaat Boshart blijft actief als secretaris en dus zal Wolswinkel haar en de andere bestuursleden ook van zijn hervormingsplannen moeten overtuigen. En dat kan wellicht nog lastig worden. “Het zijn natuurlijk niet hun ideeën, anders zouden ze al doorgevoerd zijn”, zegt Wolswinkel. Toch verwacht hij ook van hen uiteindelijk steun voor zijn democratiseringsagenda. “Dit zijn doorgaans mensen die al vanaf het eerste uur bij de partij betrokken waren. Alles wat we nu zijn is aan hen te danken.”

