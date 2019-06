Veroordeeld tot de ‘eeuwige wachtkamer’ van de EU

‘Hotel California’ is een vaak gebruikte metafoor voor het brexit-drama: uitchecken kan altijd, ‘but you can never leave’. Helemaal aan het andere uiteinde van de Europese Unie heb je een ‘eeuwige wachtkamer’, waar landen in verblijven zonder ooit aan inchecken toe te komen. Ziedaar het lot van, onder meer, Albanië en Noord-Macedonië.

Vorig jaar om deze tijd besloten de verantwoordelijke EU-ministers dat het nog te vroeg was om toetredingsonderhandelingen te beginnen met deze twee kandidaat-lidstaten. Vooral Frankrijk, maar ook Nederland, bedongen een jaar uitstel. Komende dinsdag zullen diezelfde ministers echter opnieuw tot verder treuzelen besluiten, ook al heeft vooral Noord-Macedonië dat voorbije jaar de gevraagde vooruitgang geboekt.

Niet alleen in die Balkanlanden, ook in Brussel zelf is de frustratie groot. Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad van regeringsleiders ontving deze week president Stevo Pendarovski van Noord-Macedonië en zei: “Jullie hebben alles gedaan wat van jullie werd verwacht. Maar ik wil eerlijk met u zijn: niet alle lidstaten zijn bereid om de komende dagen de beslissing te nemen om de toetredingsonderhandelingen te openen.”

Groen licht

In Den Haag stemde de Tweede Kamer deze week tegen EU-onderhandelingen met Albanië. Voor dat land blijven dezelfde zorgen overeind over corruptie en de georganiseerde misdaad. Een gelijkluidende motie over Noord-Macedonië haalde het echter niet. Maar eventueel groen licht is wel aan strenge voorwaarden verbonden. Minister Blok van buitenlandse zaken zal bij de EU-vergadering van dinsdag in Luxemburg het Nederlandse oordeel moeten uitspreken, al is gezien de vereiste unanimiteit het Franse ‘non’ al voldoende.

Terwijl wij zitten opgesloten in de wachtkamer, is Europa veranderd Minister Nikola Dimitrov, Noord-Macedonië

Ook Denemarken behoort tot de sceptici. In veel landen is het politieke klimaat sowieso niet erg happig op EU-uitbreiding, met welk land dan ook. “Terwijl wij zitten opgesloten in de wachtkamer, is Europa veranderd”, zoals de Noord-Macedonische minister Nikola Dimitrov van buitenlandse zaken het verwoordde in Politico Europe.

Niet alleen heeft zijn land vorig jaar het naamconflict opgelost met Griekenland (dat grote bezwaren had tegen ‘Macedonië’), ook op het gebied van corruptiebestrijding en modernisering van de rechtsstaat heeft de regering in Skopje volgens waarnemers goede resultaten geboekt.