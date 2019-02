Verontwaardiging in Congo: ex-ministers krijgen de rest van hun leven loon

Dat het op veel kritiek kon rekenen, wist de vertrekkende regering van de Democratische Republiek Congo ook wel. Daarom hield premier Bruno Tshibala het besluit van november vorig jaar angstvallig geheim. Eind vorige week lekte het toch uit. De afzwaaiende regeringsploeg van Congo kent zichzelf een salaris en onkostenvergoedingen toe voor het leven.

Ex-minister-presidenten ontvangen vanaf nu dertig procent van hun premierssalaris, 5000 dollar woonvergoeding per maand, een ziektekostenvergoeding voor behandeling buiten Congo en een businessclass vlucht naar keuze per jaar. Ex-ministers krijgen ook dertig procent van hun vroegere salaris, een lagere woonvergoeding van 1000 dollar per maand en een vlucht naar keuze per jaar.

De gouden handdruk valt slecht in Congo, een van de armste landen ter wereld. Het gemiddelde inkomen van een Congolees bedroeg in 2018 slechts 409,10 dollar per jaar – ongeveer 30 euro per maand om van te leven.

Corruptie Het land staat bekend om zijn corruptie en fraude. Congo prijkt in de onderste regionen van de internationale Transparancy Index: op nummer 165, slechts vijftien plaatsen boven het laagste genoteerde land, Somalië. En officieel is deze regeling voor een levenslang pensioen met onkostenvergoeding niet eens fraude. Het is buitensporig en onnodig duur voor de schatkist Patrick Nkanga De regering die dezer dagen de macht overdraagt aan de ploeg van de nieuwe president verdedigt de gouden handdruk. “De vergoeding voor het leven is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ex-bewindslieden niet in armoede vervallen, geen honger zullen lijden, redelijk kunnen wonen en verzekerd zijn tegen ziektekosten.” De regering van de nieuwe president Felix Tshisekedi wordt op sociale media opgeroepen om deze riante regeling voor ex-ministers terug te draaien. Zelfs de voormalig adviseur van de vorige president Kabila maakt bezwaar tegen het toekennen van zoveel privileges. “Het is buitensporig en onnodig duur voor de schatkist”, schrijft Patrick Nkanga op Twitter. Woorden als ‘gewetenloos’, ‘schaamteloos’, ‘diefstal’ en ‘onacceptabel’ worden in veel reacties gebruikt. Of de nieuwe regering van de president Tshisekedi hier een eind aan gaat maken, is nog maar de vraag. Ze zou zichzelf daarmee in eigen vlees snijden en dat is niet gebruikelijk in Congo.

