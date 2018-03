Vernieuw het kiesstelsel, voer een opkomstplicht in

Een afvaardiging van burgers die door loting tot stand komt, een burgerbegroting, wijkraden, een breed raadsakkoord: je struikelt in Nederland bijna over de initiatieven die de gemeenteraad met de burgers in contact moeten brengen. “De gemeenteraad is zoekende”, zegt Hans Vollaard die aan de Universiteit Utrecht is verbonden. “Zoekende naar een nieuwe rol na een periode waarin partijen domineerden in het contact tussen maatschappij en bestuur.”

Daardoor ontstaan veel probeersels, zegt Vollaard. “Die leveren ook verwarring op. Waar de vernieuwing eindigt is onduidelijk, maar zeker is dat er niet langer sprake kan zijn van raadsleden die sec de partijlijn volgen.”

Eliteplatform

Vollaard heeft een aardige kijk op de ontwikkeling van de lokale politiek, omdat hij zojuist de laatste hand heeft gelegd aan een boek dat hij met Joop van den Berg, Geerten Boogaard en Job Cohen samenstelde over 150 jaar gemeenteraad. De nieuwe raadsleden krijgen het allemaal bij hun aantreden eind maart cadeau.

Hij beschrijft in dat boek hoe de gemeenteraad in 1851 begon als debatplatform voor de lokale elite. De rijke boeren en de notaris spraken in die tijd over de jaarrekening en de begroting, dat was het. “Door de invoering van algemeen kiesrecht in 1917 en de opkomst van de arbeiders- en vrouwenbeweging kreeg de raad al een evenwichtiger samenstelling waarin uiteindelijk de politieke stromingen de overhand kregen. Van eliteplatform werd de gemeenteraad vervolgens een partijenarena.”

Maar ook die is toe aan vervanging, concludeert Vollaard. Steeds minder mensen zijn lid van een traditionele partij, de opkomst bij de verkiezingen zakt bijna onder de vijftig procent. “Raadsleden kunnen dus niet meer via hun partij met burgers contact zoeken, maar zoeken naar allerlei alternatieven, zoals die afgelopen weken in Trouw zijn beschreven.” Dat is ook goed, zegt hij. Met zo’n verbinding haal je kennis en ervaringen van burgers die zeer bruikbaar zijn bij het debat in de raad. Maar of bestuurlijke vernieuwing een oplossing is?