Vernietigend rapport kan genadeklap zijn voor Braziliaanse president Temer

In het rapport van 64 pagina’s stelt procureur-generaal Rodrigo Janot dat Temer in negen maanden tijd vermoedelijk ruim 10 miljoen euro smeergeld heeft aangenomen. Dat gebeurde via tussenpersonen of tijdens geheime afspraken die nergens in de officiële agenda van het staatshoofd werden opgenomen, 'met de bedoeling geen sporen van strafbare feiten achter te laten'.

De corruptiezaak draait rondom het bedrijf JBS SA, het grootste vleesverwerkende concern ter wereld. Leidinggevenden van dat bedrijf hebben in een schuldbekentenis in ruil voor strafvermindering gezegd dat ze de president bijna 4,5 miljoen euro aan smeergeld hebben betaald voor belastingvoordeel en het krijgen van leningen van door de overheid gerunde banken.

Geluidsopname In een geval zou hij 150.000 dollar aan steekpenningen hebben aangenomen van Joesley Batista, oud-bestuursvoorzitter van vleesverwerker JBS. Deze heeft een opname van een nachtelijk gesprek in maart tussen hem en Temer, waarop de twee spreken over het betalen van zwijggeld aan een voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Deze Eduardo Cunha, een bondgenoot van Temer, is wegens corruptie veroordeeld tot vijftien jaar cel. Niets kan ons vernietigen. Niet mij, noch mijn ministers. President Michel Temer De aanklager moest ook onderzoeken of de president de rechtsgang heeft belemmerd en of hij deel uitmaakt van een criminele organisatie. Of zijn onderzoekingen op die gebieden ook tot aanklachten leiden, laat Janot nog in het midden. De rechtse president Temer ontkent alle beschuldigingen. “Niets kan ons vernietigen. Niet mij, noch mijn ministers”, zei hij in een reactie.

Stemming parlement Het Lagerhuis van het parlement moet nu beslissen of de smeergeld-aanklacht hout snijdt. Als twee derde van de parlementsleden dat vindt en ook het Hooggerechtshof instemt, wordt de president 180 dagen geschorst en moet hij in die periode worden berecht. Over eventuele verdere aanklachten moet opnieuw worden gestemd, waarbij elke aanklacht een afzettingsprocedure in gang kan zetten. Binnen Temers coalitie zijn veel politici er echter van overtuigd dat ze genoeg stemmen hebben om vervolging tegen te houden. Toch zijn er nogal wat partijgenoten van Temer die twijfelen of ze hem wel moeten blijven steunen in deze omstandigheden. Volgend jaar zijn er algemene verkiezingen en als de president inderdaad schuldig wordt bevonden zou dat de partij veel stemmen kunnen kosten, is hun overweging.

Vrijgesproken Temer ligt al langer onder vuur vanwege beschuldigingen van malversaties. Eerder deze maand werd hij door een speciaal hof nog wel vrijgesproken van illegale financiering van zijn verkiezingscampagne in 2014. Sommige waarnemers dachten dat het hof de zaak over campagnefinanciering zou aangrijpen om de president uit zijn ambt te zetten, maar het pakte in het voordeel van Temer uit. De Brzailiaanse zakenman en informant van justitie, Joesley Batista. © EPA In heel het land wordt aangedrongen op Temers aftreden, onder meer vanwege de beschuldigingen van corruptie. Oud-president Fernando Henrique Cardoso heeft Temer in een krantenartikel opgeroepen de eer aan zichzelf te houden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Dat zou ‘een gebaar van grootsheid’ zijn, aldus Cardoso. Temers termijn loopt tot eind 2018. Als vicepresident nam hij het presidentschap vorig jaar over van de linkse Dilma Rousseff, die toen werd afgezet wegens begrotingsfraude. Vanwege die procedure zit Brazilië op dit moment zonder vicepresident. Als Temer inderdaad wordt geschorst zal naar verwachting de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Rodrigo Maia, tot interim-president worden benoemd.

