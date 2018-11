Verkiezingswinst voor Republikeinen in Mississippi ondanks opmerkingen over lynchen

Hyde-Smith had bij de verkiezingen van 6 november ook al de meeste stemmen behaald. Ze kwam echter niet boven de vijftig procent uit, en dus schreef de kieswet van Mississippi een nieuwe ronde voor, met de bovenste twee kandidaten.

In de campagne voor die nieuwe stemronde werd het Hyde-Smith nog heet onder de voeten, nadat ze ernstig in verlegenheid was gebracht door een volgens haar als grap bedoelde racistische opmerking. Op een bijeenkomst werd haar gevraagd naar haar mening over iemand, en ze antwoordde: “Als hij me uitnodigt voor een publieke ophanging, zit ik op de voorste rij.” Een zeer beladen opmerking in een staat die een lange en pijnlijke geschiedenis kent van het openbaar lynchen en ophangen van zwarte Amerikanen.

De Republikeinen waren nog even bang voor het scenario dat zich vorig jaar in Alabama ontvouwde

Het was, volgens tegenstanders, een onverholen racistisch appel op kiezers van de als zeer conservatief bekendstaande staat, temeer daar haar Democratische tegenkandidaat Mike Espy zwart is. Zelf vond ze de landelijke ophef die ontstond ‘belachelijk’, het was immers niet meer geweest dan een ‘overdreven blijk van respect’.

Kiezers ontmoedigen Daarna kwam Hyde-Smith nog verder in de problemen, toen ze grapte dat ze het helemaal niet zo erg zou vinden als het progressieve kiezers iets moeilijker gemaakt zou worden om te stemmen. Helemaal niet grappig, reageerden haar tegenstanders: het ontmoedigen van kiezers van de andere partij is daadwerkelijk een probleem in veel zuidelijke Amerikaanse staten. Zo tikte de rechter de autoriteiten in Georgia onlangs nog op de vingers. De Republikeinen werden dus nog even bang voor het scenario dat zich vorig jaar in Alabama ontvouwde. Daar vaardigden ze een omstreden, ultrarechtse kandidaat af, die ook nog eens beschuldigd werd van het seksueel belagen van minderjarigen. Tot grote verbazing won voor het eerst sinds tijden een Democraat in de eigenlijk oerconservatieve staat. De afgelopen dagen voerde president Donald Trump hoogstpersoonlijk campagne voor Hyde-Smith. Met succes: ze won uiteindelijk nog relatief comfortabel. Ook de Republikeinse meerderheid in de Senaat is nu comfortabel: de komende twee jaar bezetten die daar 53 van de honderd zetels.

