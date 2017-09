Verkiezingsdebat Merkel-Schulz vlamt zelden

Het was zoeken naar grote inhoudelijke verschillen, tijden het tv-duel tussen CDU-kanselier Angela Merkel en SPD-lijsttrekker Martin Schulz, drie weken voor de stembusgang in Duitsland. Gedurende 97 minuten werden de twee bevraagd over migratie, veiligheid, sociale zekerheid en buitenlandpolitiek. Zeker, er waren onenigheden, soms vlamde het even op - maar vaak waren ze het met elkaar eens.

Zakelijk duel

Het duel verliep zakelijk, al kwam Schulz strijdlustig over. Merkel bleef kalm, nuanceerde vaak, liet soms iets van haar befaamde dossierkennis zien - "Ik heb dat voor de uitzending speciaal nog even nagekeken." Schulz was stelliger, argumenteerde emotioneler en persoonlijker. Bijvoorbeeld bij de vraag of de islam in Duitsland hoort (ja, vonden beide kandidaten). "In mijn wijk wonen veel moslims, de moskee is op vijfhonderd meter voor mijn huis. Dat zijn totaal fatsoenlijke mensen."

Opvallend was dat de kandidaten, half naar de vier gespreksleiders gewend, amper direct met elkaar debatteerden. Slechts een enkele keer keken ze elkaar direct in de ogen - Schulz, de uitdager, vaker in de hare dan zij in de zijne. Hij maakte af en toe een grapje, een terloops verwijt, maar veel meer dan een minzame glimlach van zijn opponent leverde dat meestal niet op. Zelfs bij zijn favoriete thema 'sociale gerechtigheid' lukte het hem niet de kanselier klem te krijgen of zijn eigen programma goed over het voetlicht te krijgen.