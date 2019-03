Verkiezingscampagne legt diepe klimaatkloof bloot

De VVD drukt in de verkiezingscampagne op de rode knop, als het gaat over het klimaatbeleid. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil pertinent niet dat Nederland internationaal voorop gaat lopen met maatregelen tegen de opwarming van de aarde, zei hij gisteren in het eerste verkiezingsdebat. “Klimaatbeleid is geen wedstrijd of heilig moeten”, zei de VVD-fractievoorzitter, als waarschuwing aan coalitiegenoot D66. “Nederland moet niet meer willen doen dan andere landen”.

Drammen De onenigheid binnen de coalitie van Rutte III kwam bij het debat bij omroep RTL opnieuw naar voren. De VVD heeft al vaker op de rem getrapt, zoals toen Dijkhoff D66 een paar maanden geleden ‘klimaatdrammers’ noemde. Door in het verkiezingsdebat weer op de rode knop te drukken, bevestigt de VVD het beeld dat de twee partijen in de coalitie lijnrecht tegenover elkaar staan over het klimaat. D66 versterkte dat beeld, met verwijten aan het adres van de VVD. “Dijkhoff is bang dat zijn kiezers overlopen naar Forum voor Democratie”, wierp D66-fractieleider Rob Jetten de grootste regeringspartij voor de voeten. Het gesteggel over klimaat tijdens het eerste tv-debat is niet nieuw, maar maakt wel duidelijk dat klimaat het grote thema van de provinciale verkiezingen gaan worden, ook voor andere partijen. D66 greep het verkiezingsdebat aan om zichzelf tot enige serieuze klimaatpartij uit te roepen. “De VVD wilde twee jaar geleden nog geen klimaatbeleid, en GroenLinks liep weg bij de formatietafel”, zei fractieleider Rob Jetten, die de twee partijen handig uitriep tot bondgenoten van zijn eigen partij. Het verkiezingsdebat was het eerste waaraan Forum voor Democratie meedeed. Thierry Baudet noemde de klimaatplannen van het kabinet ‘een van de allerstomste voornemens’ die hij ‘zich kan heugen’ uit de politiek. “De wereld is wel vaker een beetje kouder en een beetje warmer geworden”. Baudet verwijt GroenLinks dat die “Nederland in een totale recessie stort met zijn klimaatplannen”. Forum voor Democratie wil liever 15 miljard uitgeven aan onderwijs en politie.

Warm welkom D66-fractieleider Rob Jetten had zichzelf van tevoren verzekerd van aandacht in het debat, met zijn oproep via de media dat Nederland een warm welkom moet heten aan arbeidsmigranten uit Oost-Europa, en er misschien wel vijftigduizend nodig heeft de komende jaren. Een plan waar het CDA het ‘zeer mee oneens is’, aldus CDA-fractieleider Sybrand Buma. Die gebruikte het tv-debat vooral om een paar keer te waarschuwen voor wat volgens hem het grootste probleem is: “Immigratie uit Afrika­­.” Voor de PVV was het debat een harde kennismaking met de nieuwe mediamacht van hun concurrent Forum voor Democratie. Die partij mocht wel met regeringspartijen debatteren over klimaat en immigratie, terwijl de PVV was ingedeeld in andere blokken. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff had aan het einde van het debat nog een boodschap over samenwerken in de politiek. Hij gaf zijn laatste minuten spreektijd aan een andere partij: D66. “Omdat we de komende tijd in de politiek verschillen niet moeten uitvergroten, maar overbruggen”. Een handreiking van de coalitiepartijen naar de oppositie bleef uit, tijdens het tv-debat. Steun van die oppositie is voor het kabinet na de verkiezingen waarschijnlijk hard nodig, omdat het kabinet in de Eerste Kamer zijn meerderheid dreigt kwijt te raken­­.

