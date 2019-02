Verkiezingen Oekraïne in de ban van corruptie

Veel Oekraïners halen inmiddels hun schouders op over corruptieschandalen. Maar zodra het Oekraïense leger betrokken lijkt, krijgt zo’n schandaal toch een andere dimensie.

Begin deze week onthulde het gerespecteerde onderzoekscollectief Bihus.Info dat de zoon van een vertrouweling van president Porosjenko militair materieel van Rusland naar Oekraïne heeft gesmokkeld, vermoedelijk rond 2015. Vervolgens verkocht de 22-jarige Igor Gladkovski deze goederen aan staatsbedrijf Ukroboronprom. Voor veel te hoge prijzen verhandelde Ukroboronprom het materieel aan lokale strijdkrachten en fabrieken.

Volgens de onderzoeksjournalisten, die zich baseren op een klokkenluider en verschillende officiële documenten, heeft de wapensmokkel de staat rond negen miljoen dollar gekost. Het geld zou zijn verdwenen in de zakken van betrokkenen.

Om meerdere redenen is de onthulling pijnlijk voor Porosjenko die momenteel campagne voert voor de presidentsverkiezingen van eind maart. Om te beginnen is Porosjenko’s goede vriend en voormalige zakenrelatie Oleg Gladkovski, vader van de vermeende smokkelaar Igor, plaatsvervangend hoofd van de Oekraïense Nationale Defensie en Veiligheidsraad.

Defensie-uitgaven

In die hoedanigheid is hij ook verantwoordelijk voor het leger en de defensie-industrie. Vader Oleg zou volgens de journalisten op de hoogte zijn geweest van de wapensmokkel van zijn zoon. Zowel vader als zoon ontkennen de aantijgingen van Bihus, maar Gladkovski senior is door Porosjenko wel onmiddellijk op non-actief gesteld.

De onthulling is ook pijnlijk omdat het Oekraïense leger de afgelopen jaren een prominente rol heeft verworven in de Oekraïense samenleving vanwege de oorlog in het oosten waar de Oekraïense strijdkrachten nog altijd vechten tegen separatisten. Onder Porosjenko’s bewind zijn de defensie-uitgaven gestegen van 3,3 miljard dollar naar 7,8 miljard dit jaar. Ook wilde de regering dat de Oekraïense defensie-industrie voortaan niet meer afhankelijk zou zijn van de Russische defensie-industrie. Het smokkelschandaal laat zien dat die doelstelling nog niet is gehaald.