Verkiezingen in Oekraïne: verslaat een komiek de zittende president Porosjenko?

Even dreigt er een opstootje tussen de verkiezingstentjes bij het metrostation. Een aanhanger van oppositiekandidaat Joelia Timosjenko, Boris Kostjoek (79), wijst naar een man die folders uitdeelt namens president Porosjenko. “Hij werkt voor bandieten”, zegt hij op beschuldigende toon. “En hij krijgt er 200 grivna (6,5 euro, red.) voor.”

De folderaar, Oleksandr Katsjer, die rond de zestig is, trekt zich wat verlegen terug in zijn tent. Uitleggen waarom hij zich voor Porosjenko inzet, kan hij niet. “Het is nu eenmaal mijn standpunt”, verklaart hij.

Het is een betaalde klus, geeft Jolkina toe, waarvoor ze werd gevraagd omdat ze zoiets vaker heeft gedaan. “Het betekent niet per se dat ik op hem zal stemmen.” Dat een nieuwe kandidaat zo snel veel mensen bereid vond namens hem de verkiezingen waar te nemen zegt veel over diens organisatietalent, knikt ze.

Dat Zelenski zijn zaakjes desondanks goed voor elkaar heeft blijkt in het verderop gelegen schoolgebouw, dat morgen dienst doet als stembureau. Daar is een vrouw van middelbare leeftijd, Oksana Jolkina, druk doende de ‘kabinki’, ofwel de stemhokjes op te zetten rondom de stembussen. Naast haar functie als hoofd van het stembureau is ze namens Zelenski lid van de kiescommissie.

Hoezeer het ook gonst van de verkiezingen in Obolon, een levendige flatwijk in het noorden van Kiev, opvallend genoeg is nergens een tentje te bekennen van kandidaat Vladimir Zelenski, de tv-producent en komiek die volgens de peilingen de twee genoemde kemphanen zal verslaan. Jarenlang parodieerde Zelenski in zijn tv-shows de Oekraïense politiek, maar sinds hij op 31 december aankondigde voor het presidentschap te gaan is zijn ster alleen maar rijzende. “Denk na”, luidt de slogan van de Porosjenko-campagne op een aanplakbiljet, waarmee de president de wijkbewoners maant vooral niet op de onervaren nieuwkomer te stemmen.

Huurprijzen

De nieuweling kan hoge ogen gooien in Obolon omdat in de wijk veel jonge mensen wonen, denkt Jolkina. “Hij voert zijn campagne vooral online en dat spreekt aan.” En er mag ook wel een nieuwe wind waaien in Kiev, vindt ze. De infrastructuur van de wijk is prima in orde en Obolon is schitterend gelegen aan de rivier de Dnjepr, maar daar profiteren vooral grote winkelketens van. Voor kleine ondernemers, waar Jolkina zichzelf onder schaart, zijn de snel gestegen huurprijzen amper meer op te brengen. De computerclub voor kinderen in de wijk, die ze tien jaar lang bestierde, heeft ze moeten sluiten. “De bureaucratie maakt de middenstand kapot.”

“Het is hoog tijd voor iemand anders”, beaamt de portier van het schoolgebouw, Sergij Zerdjoek, die zich – met basstem – graag in het gesprek mengt. Zelf steunt hij een onbekende kandidaat, een generaal, maar stel dat Porosjenko het in de tweede ronde opneemt tegen Zelenski dan zal hij voor de nieuwkomer kiezen, ook al ontbreekt het die aan ervaring. “Kijk naar Polen in de jaren tachtig. Lech Walesa had ook geen politieke ervaring”, zegt hij

“Bovendien heeft Zelenski twee voormalige ministers als adviseurs. Die zullen hem helpen”, vult Jolkina aan. De analyse dat veel jongeren het uiteindelijk zullen laten afweten veegt de portier van tafel. “Mijn drie kinderen stemden eerder niet maar doen dat nu wel. Ze zien een unieke kans ons land te verbeteren.”