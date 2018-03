Verkiezingen hebben Nederland verkruimeld

Hij stelde zich van tevoren de vraag of deze gemeenteraadsverkiezingen in het teken zouden staan van de lokalisering of de nationalisering? Maar na een nacht vol uitslagen is Frank Hendriks wakker geworden met de conclusie: allebei!

Lees verder na de advertentie

De hoogleraar vergelijkende bestuurskunde aan de universiteit van Tilburg ziet dat de lokale partijen duidelijk hebben gewonnen en dat er tegelijkertijd sprake is van wat hij noemt ‘verkruimeling’. “We zijn een land van partijtjes geworden”, zegt hij.

Maar óók zien we volgens Hendriks dat nationale thema’s deze verkiezingen beïnvloeden. “De enorme concurrentie tussen GroenLinks en D66 was overduidelijk, en niet op thema’s die louter lokaal zijn. GroenLinks heeft geen last gehad van compromissen, die de partij had moeten sluiten als ze was toegetreden tot een kabinet met VVD en D66. Die partij kon een eigen geluid laten horen. D66 daarentegen heeft juist last van de regeringsdeelname. De draai die de partij heeft gemaakt door in te stemmen met de afschaffing van het referendum én de instemming met de zogenaamde Sleepwet, heeft D66 stemmen gekost. Men dacht dat de hoogopgeleide achterban die gematigde positie na regeringsdeelname wel zou snappen, maar dat is dus minder het geval dan men hoopte.” De partij lijkt er voor afgestraft.

Na veertien jaar doet de PVV nu mee in slechts dertig gemeenten en oogst dan nog een bescheiden aantal zetels Bestuurskundige Frank Hendriks

Een ander opvallend punt vindt de hoogleraar de ontwikkeling op de rechterflank. "Vorig jaar nog stonden de Tweede Kamerverkiezingen in het teken van de vraag of het nationaal-populisme zou winnen. We zien een jaar later tijdens de gemeenteraadsverkiezingen dat de PVV, maar ook het Forum voor Democratie van Thierry Baudet, slechts een bescheiden winst boekt. De beide partijleiders benadrukken natuurlijk de zonnige kant maar van een doorbraak à la Pim Fortuyn, die in 2002 direct met zeventien zetels in de Rotterdamse raad kwam, is geen sprake.” Je kunt volgens Hendriks vragen stellen bij de lokale mobilisatiekracht van de PVV. “Na veertien jaar doet die partij nu mee in slechts dertig gemeenten, en oogst dan nog een bescheiden aantal zetels.”