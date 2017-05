Verkiezing pakt goed uit voor premier May

De landkaart bij Sky News begint naar mate de dag vordert er steeds gunstiger uit te zien voor de Conservatieven. “Het is een zee van blauw”, zegt presentatrice Sophie Ridge. En dat is precies waar de premier op hoopte bij deze generale repetitie, in de aanloop naar de parlementsverkiezingen. Het bevestigde haar gelijk dat het onverwachte uitschrijven van de gang naar de stembus op het juiste moment is. Met deze wind in de rug zouden de Tories weleens een gigantische overwinning kunnen boeken op 8 juni.

De Conservatieven profiteren bij deze gemeenteraads- en regionale verkiezingen van twee duidelijke trends. Allereerst hebben ze de anti-EU-partij Ukip bijna in zijn geheel van de kaart geveegd. De partij die onder de vorige leider Nigel Farage veel succes boekte, verloor tientallen gemeenteraadszetels en is in veel regio's zelfs niet meer vertegenwoordigd. Bijna al die stemmen gingen naar de partij van premier May. Als een python die zijn prooi in één keer opslokte.

Sinds Farage van het toneel is verdwenen, is de partij het centrum van interne ruzies en schandalen

Dat Ukip zo'n klap te verwerken kreeg, is niet verwonderlijk. Sinds Farage van het toneel is verdwenen, is de partij het centrum van interne ruzies en schandalen. Daarnaast is Theresa May al sinds ze vorige zomer premier is geworden begonnen met het terugwinnen van Ukip-kiezers. May vaart een harde Brexit-koers, iets wat de Ukip-stemmer graag wil horen, en ze heeft ze immigratie terugdringen haar prioriteit gemaakt, een ander speerpunt van de anti-EU-beweging.

Het lijkt daarom alsof hun rol is uitgespeeld. Onder leiding van Farage wisten de ‘Kippers’ de druk op de vorige conservatieve premier Cameron zo hoog op te voeren dat ze hem dwongen een referendum over het Britse EU-lidmaatschap te organiseren. Cameron gaf toe en verloor. Zonder Farage was de Brexit er nooit gekomen. Maar met dit succes verloor Ukip ook een essentieel deel van zijn bestaansrecht, immers ooit opgericht om de Britten uit de Europese Unie laten stappen. Hun doel is met Brexit bereikt. En Ukipstemmers geven nu Theresa May het vertrouwen om van Brexit een succes te maken.

Verliezer Corbyn De andere grote verliezer bij de lokale verkiezingen is Labour. De sociaaldemocraten kregen er met name in traditionele Labourgebieden weer ongenadig hard van langs. Of het nu in Wales was, het midden en noorden van Engeland, of in Schotland, overal verloor de partij van Jeremy Corbyn tientallen raadsleden. Zelfs de strijd om het regioburgemeesterschap van Tees Valley, met traditioneel rode steden als Middlesborough, Hartlepool en Redcar, verloren ze. Die kozen in meerderheid voor een Tory-burgemeester, Ben Houchen, die zijn winst een ‘politieke aardbeving’ noemde. Veel Labour-afdelingen merken tijdens de campagne dat kiezers weinig moeten hebben van Corbyn. Ze beschouwen hem als te activistisch en niet premierwaardig. Ook kozen veel Labour-stemmers buiten de grote steden voor Brexit, terwijl Labour campagne voerde voor Remain. Het is daarom voor de sociaaldemocraten sinds het referendum moeilijk een eenduidige boodschap te formuleren over wat de partij nu met Brexit aan wil. Willen ze hun hoogopgeleide Londense kiezers behagen en moeten ze zich fel tegen EU-uittreding verzetten? Of toch luisteren naar de zorgen van de arbeiders in Middlesborough? Een wat vage mix van beiden is het gevolg en die mix kan weinig Labour-kiezers bekoren. Alleen een wonder kan premier May van een dikke overwinning afhouden Daarmee stevent zowel Labour als Ukip af op een historische verkiezingsnederlaag en zou premier May zo maar een meerderheid van tussen de 100 en 150 zetels kunnen bemachtigen op 8 juni. Nu is haar meerderheid 17. Al durven de Tories niet te vroeg te juichen. Het verschil tussen de Conservatieven en Labour bij de lokale verkiezingen was 11 procentpunten, terwijl het gat in de peilingen 17 procent is. Dat betekent dat de peilingen de voorsprong iets lijken te overschatten. Maar dan nog kan alleen een wonder premier May van een dikke overwinning af te houden.

