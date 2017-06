Verhoor Jeff Sessions over banden met de Russen houdt Washington in spanning

Voor president Donald Trump lijkt de getuigenis van Sessions op het eerste gezicht niet zo riskant als die van Comey. De FBI-man verklaarde vorige week in de Senaat dat hij zich onder druk gezet voelde door de president in het onderzoek naar diens voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn. Comey zou Sessions, zijn directe baas, zelfs gevraagd hebben om nooit meer alleen gelaten te worden met Trump.

Wraak

Volgens Trumps aanhangers wilde Comey, rancuneus na zijn ontslag, wraak nemen op de president. Sessions (70) is nog in functie, al doet ook over hem het verhaal de ronde dat hij de president zou hebben aangeboden zijn functie neer te leggen. De voormalige senator was een van de eersten in Washington die zich achter Trump schaarden toen die nog presidentskandidaat was.

Maar lastige vragen kan Sessions vanavond zeker verwachten van de inlichtingencommissie van de Senaat. Waarom was hij betrokken bij het ontslag van Comey? De minister van justitie bemoeit zich sinds maart niet meer met zaken die de te maken hebben met het Rusland-onderzoek, juist omdat hij daar zelf in betrokken is. Na eerdere ontkenningen bleek in maart toch dat Sessions de Russische ambassadeur Sergei Kisljak tijdens de campagne tweemaal heeft ontmoet.

Had Sessions een derde ontmoeting met de Russische ambassadeur?

En bleef het wel bij die twee ontmoetingen? Verschillende Amerikaanse media, waaronder The New York Times, maken melding van een derde ontmoeting in een hotel in Washington. Als dat, na eerdere ontkenningen, blijkt te kloppen zijn Sessions' dagen als minister waarschijnlijk geteld. Volgens The New York Times heeft de inlichtingendienst CIA informatie over die derde ontmoeting. Leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zouden die informatie ook vertrouwelijk kunnen inzien.

Volgens justitie en het Witte Huis is Comey ontslagen omdat hij niet goed leiding gaf aan de FBI. Het had dus niet te maken met het Rusland-onderzoek en dus kon Sessions erbij betrokken zijn. Maar Trump heeft dat argument vervolgens zelf onderuit gehaald, door in het openbaar te verklaren dat hij aan de Russische kwestie dacht toen hij Comey ontsloeg.

"Als ik, zoals de president zei, ontslagen ben vanwege het Rusland-onderzoek, waarom was de minister van justitie dan betrokken in die keten?", vroeg Comey tijdens zijn verhoor. Het onderzoek draait om de vraag of Rusland heeft geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden.