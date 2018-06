Vergroot het opstappen van een hoge rechter Trumps kansen op beperking van het recht op abortus?

Donald Trump en de Republikeinen krijgen hun gehoopte kans om van het Amerikaanse Hooggerechtshof een conservatief bastion te maken. Rechter Anthony Kennedy maakte gisteren bekend dat hij per 31 juli ontslag neemt. Kennedy (81) werd in 1987 voorgedragen door president Reagan en maakte deel uit van het conservatieve vijftal in het negen leden tellende hof. Maar hij was gematigd genoeg om de progressieve minderheid regelmatig aan een overwinning te helpen.

Links Amerika nam hem niet in dank af dat hij in 2000 in de zaak Bush v. Gore George W. Bush hielp tot winnaar van de presidentsverkiezingen te verklaren. Maar het is hem dankbaar voor zijn doorslaggevende stem in Obergefell v. Hodges, die het homohuwelijk mogelijk maakte. Kennedy hielp ook regelmatig te voorkomen dat het hof het recht op abortus beperkte.

Met de komende benoeming zal het hof werkelijk een andere richting inslaan

Conservatief Zijn vertrek opent voor president Trump de deur naar de benoeming van een rechter die een stuk conservatiever is, en daarmee een Hooggerechtshof dat lang gekoesterde Republikeinse wensen, waaronder een verbod op abortus, zou kunnen vervullen. Voor de vele Republikeinen die in 2016 twijfels hadden over Trumps capaciteiten en temperament, was de rol van de president in de samenstelling van het Hooggerechtshof een reden toch maar voor de kandidaat van hun partij te stemmen. Voor de Democraten markeert Kennedy's aftreden en de te verwachten ruk naar rechts van het hof de rampzalige uitkomst van een serie gebeurtenissen die begon met het overlijden van de zeer conservatieve rechter Antonin Scalia in februari 2016. Destijds was het de taak van president Barack Obama om een opvolger voor te dragen, en leek juist een hof met een progressieve meerderheid in het verschiet te liggen. Maar de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, Mitch McConnell, besloot meteen, welke kandidaat van Obama dan ook te blokkeren, met als argument dat er in november dat jaar een nieuwe president zou worden gekozen en de kiezers hun invloed op de benoeming moesten kunnen laten gelden. Die volgende president werd zoals McConnell hoopte een Republikein. Donald Trump droeg de conservatieve rechter Neil Gorsuch voor. Daarmee veranderde de ideologische samenstelling van het hof niet, maar er zijn de afgelopen maanden wel tal van beslissingen van het Hooggerechtshof geweest die vermoedelijk anders zouden zijn uitgevallen wanneer de door Obama voorgedragen rechter Merrick Garland zou zijn benoemd. Deze week nog kreeg Trump de goedkeuring van het hof voor zijn controversiële inreisverbod uit een aantal vooral door moslims bewoonde landen. Met de komende benoeming zal het hof werkelijk een andere richting inslaan. En die zal komende herfst worden afgehandeld, zei McConnell gisteren in de Senaat.

Uitstel Mochten de Democraten zeggen dat nu ook maar gewacht moet worden tot na de Congresverkiezingen van november - in de hoop dat zij dan mogelijk de meerderheid in de Senaat veroveren - dan zal dat door de Republikeinen vermoedelijk met hoongelach worden ontvangen. De Democratische fractieleider Chuck Schumer waarschuwde dat voor zijn partij geen enkele kandidaat acceptabel is die het recht op abortus of het zorgstelsel Obamacare zou willen aantasten. En als de Democraten met procedure-acties de benoeming van Kennedy's opvolger kunnen vertragen tot na de verkiezingen in november, dan zullen ze het niet laten. Er is nu eenmaal veel veranderd in de Amerikaanse politiek in de dertig jaar sinds Anthony Kennedy door de Senaat in zijn ambt werd bevestigd met 97 stemmen voor en nul tegen.