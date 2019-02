Verenigde Staten schrikken terug voor echte militaire druk op Venezuela

Voor Juan Guaidó, de zelfbenoemde interim-president van Venezuela, was de maat zaterdag vol. Nadat de regering van zittend president Nicolás Maduro er die dag in was geslaagd om door de VS gestuurde voedselhulp tegen te houden, voelde hij zich ‘verplicht’ om aan de internationale gemeenschap te vragen om ‘alle opties open te houden om de bevrijding van het vaderland te bewerkstelligen’.

Guaidó’s vertegenwoordiger bij de Limagroep, een regionaal orgaan van landen die soms over Venezuela overleggen, was nog duidelijker: maandag zou Guaidó van de Limagroep ‘het gebruik van geweld tegen de dictatuur van Maduro’ eisen, tweette die.

Vanuit Guaidó geredeneerd was het beroep op het buitenland een logische volgende stap. Hij afficheert zich nu al ruim een maand als de echte, constitutionele president van Venezuela, en geniet ook behoorlijk veel steun onder de bevolking.

Guaidó moet een licht gevoel van teleurstelling hebben overgehouden aan de toespraak van Pence

Maar Maduro slaagt erin om de loyaliteit van politie, leger en de rest van het overheidsapparaat te behouden. Zaterdag had het moeten gebeuren: Guaidó had de spanning nadrukkelijk opgebouwd naar die dag, en had politie en leger opgeroepen om orders te negeren en hulppakketten het land binnen te laten. Maar Maduro sloeg ook die publicitaire aanval af. Op eigen kracht lukt het de Venezolaanse oppositie vooralsnog niet hem op de knieën te krijgen.

Teleurstelling De Amerikaanse president Trump had al eerder gezinspeeld op militair ingrijpen en had gezegd dat ‘alle opties op de tafel liggen’. Zijn vicepresident Mike Pence beloofde dat hij op maandag met ‘concrete maatregelen’ zou komen om Maduro uit het zadel te wippen. Maar het kan niet anders, of Guaidó hield toch een licht gevoel van teleurstelling over aan de toespraak van Pence op maandag. Die herhaalde nog eens dat alle opties op tafel liggen en deed een dringend beroep op Venezolaanse militairen om over te lopen naar Guaidó. Maar de retoriek werd niet verder gemilitariseerd en de concrete maatregelen bestonden uit extra sancties en een oproep aan andere Latijns-Amerikaanse landen om ook Venezolaanse bezittingen te onteigenen. Het is voor Guaidó te hopen dat de Venezolanen nog wat geduld hebben met de zelfverklaard leider Militair ingrijpen zou de brede internationale coalitie tegen Maduro in één keer versplinteren. Voor de meeste Latijns-Amerikaanse landen die kritisch zijn op Maduro, inclusief buurland Colombia, gaat dat echt te ver. Ook binnenlands neemt Guaidó een gok. Door openlijk om een Amerikaanse interventie te vragen zet Guaidó de steun op het spel van mensen die Maduro weliswaar beu zijn na jarenlang economisch wanbeleid, maar die inmenging van de VS een nog groter kwaad vinden. Het alternatief waar Guaidó nu mee zit opgescheept, is ook niet zonder afbreukrisico: wachten of de nieuwe sancties er alsnog in slagen om Maduro langzaam uit te roken. Die sancties worden echter vooral ook gevoeld onder de bevolking, en Guaidó heeft zich daar enthousiast achter geschaard. Het is voor Guaidó te hopen dat de Venezolanen nog wat geduld hebben met een zelfverklaard leider die er maar niet in slaagt om Maduro weg te krijgen, terwijl het dagelijks leven steeds zwaarder wordt. Lees meer over de crisis in Venezuela in ons dossier.