Verdwenen Arabische prinses duikt op, naast voormalig commissaris voor mensenrechten

Het goede nieuws: ze leeft nog. Sinds begin dit jaar was er taal noch teken meer vernomen van prinses Latifa, een van de dochters van sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emir van Dubai en premier van de Verenigde Arabische Emiraten. Toen had ze geprobeerd het land te ontvluchten, op een manier die in een James Bond-film niet zou misstaan.

Samen met een Finse capoeira-instructrice was Latifa in februari per jetski naar de internationale wateren gescheurd, waar een voormalige Franse spion haar opwachtte in zijn jacht. Vlak voordat het gezelschap daarmee de Indiase kust zou bereiken, werden ze geënterd door wat volgens getuigen de Indiase kustwacht moet zijn geweest - India zelf houdt zich daarover op de vlakte. Die brachten Latifa terug naar Dubai, waarna het stil werd rondom haar.

Die stilte werd nog wel doorbroken door een video, die Latifa had opgenomen en aan vrienden gegeven om openbaar te maken als haar poging zou mislukken. Daarin kondigt ze haar ontsnapping aan, en vertelt ze hoe ze na een eerdere ontsnappingspoging al eens drie jaar in de gevangenis verdween. Haar vader noemt ze ‘in en in slecht’.

Verward

Alleen, wie stond daar nog meer op de foto? Dat was Mary Robinson, de voormalig president van Ierland, en voormalig Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Die wilde haar rol tegenover de BBC best even toelichten. Ze was ingeroepen door de moeder van Latifa, een ‘goede vriendin’, om een ‘familie-dilemma’ op te lossen. Robinsons inschatting: “Het is een aardige jonge vrouw, maar ze is duidelijk verward, en ze heeft duidelijk de medische zorg nodig die ze ook ontvangt.”

Dat viel slecht bij mensenrechtenactivisten, die vonden dat ze zich voor een karretje had laten spannen. Want hoe kan Robinson een psychiatrische diagnose stellen? Onder hen Ken Roth, directeur van Human Rights Watch, dat zich al langer druk maakt over verdwijningen in de Emiraten. “Ik zou ook verward zijn als ik uit een gouden kooi had geprobeerd te ontsnappen en er terug in was gekidnapt. En ik weet niet of Mary Robinson dat verschil zou kunnen vaststellen tijdens een kort bezoek.”